אם בת 37 מווירג'יניה, מזרח ארה"ב, מואשמת בסדרת עברות מין נגד שני נערים תאומים שגרים בבית מולה. אשלי ווטס נעצרה על ידי רשויות העיר צֵ'סַפִּיק לאחר שנער נעדר נמצא עירום בחדר השינה שלה. בעקבות התגלית המטרידה, חוקרי המשטרה חשפו את מערכת היחסים החולנית של האישה עם הקורבן ואחיו התאום.

בית המשפט התיר לפרסם את הפרטים המטרידים על הפרשה לאחר שהוגש כתב אישום נגד ווטס. הנאשמת נעצרה עוד ב-26 ביולי, בעקבות פשיטה של המשטרה על ביתה. לפי דוח המעצר, האם התירה לשוטרים להיכנס לביתה וזמן קצר לאחר מכן, הם מצאו את הנער הנעדר מתחת למזרון המיטה שלה כשהוא לבוש רק בתחתוני בוקסר. הקורבן אז הזדהה באמצעות ההיתר שלו ללימודי נהיגה.

Ashleigh Watts accused of 'sexually abusing' 15-year-old twins in Chesapeake, Virginia, telling one she would leave her husband when he was old enough https://t.co/8AlumH7Aia pic.twitter.com/8M2IJrVbom