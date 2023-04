גבר ניצל בנס ממוות אכזרי אחרי שעלה על מתקן שעשועים תקול – והתיעוד הפך לוויראלי ברשתות החברתיות. בתיעוד אפשר לראות את האיש האלמוני יושב ב"כיסא אסטרונאוטים" (מתקן שעשועים עם כיסא שמסתובב מלמעלה למטה ומימין לשמאל בו-זמנית) על פסגת הר שצופה על העיר אייקוצ'ו, פרו. מפעיל המתקן תועד מסובב את התייר החגור למושב, לפני שצירי המושב התנתקו מהמתקן והאיש נפל מהצוק.

עדי ראייה שהיו במקום תיארו לכתבים מקומיים איך האיש צחק בהנאה יחד עם חבריו בזמן שהמתקן הסתובב. לפתע, הצחוקים התחלפו בזעקות אימה כשהצירים נשברו והמושב נפל מהצוק יחד עם התייר המסכן. המתקן התדרדר במורד המצוק עד שנעצר ולמרבה המזל, האיש לא נפגע באורח קשה – וככל הנראה שרד את האירוע כי מסגרת הברזל של הכיסא הגנו עליו.

גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שהאיש – שזהותו לא פורסמה – פונה לבית חולים עם שפשופים וחבלות, ומצבו הוגדר קל. בעקבות התקרית המבהילה, הרשויות המקומיות הורו להפסיק את פעילות מתקן השעשועים.

תיעוד המקרה עלה לאינסטגרם תחת הכותרת: "אל תדאג, זה בטוח לחלוטין". הסרטון נצפה מאז קרוב ל-6 מיליון פעמים, גרף 194 אלף לייקים ויותר מ-2,100 תגובות מהגולשים – חלקם השתעשעו מאוד מהתאונה המבהילה. "יש אנשים שאומרים שזאת הדרך היחידה לנסוע למימד אחר", כתב אחד הגולשים. גולשת אחרת ציינה ש"העיקר שמו לו קסדה על הראש", בזמן שגולש נוסף תהה: "למה תמיד בונים את המתקנים האלה על צוקים?".

