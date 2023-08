טימותי בליפניק, אב ל-3 מהעיר קווינסי, אילינוי, נידון למאסר עולם בעוון הרצח של אשתו לשעבר – רבקה. בן ה-40 הורשעה במעשיו בחודש מאי בתום משפט שארך שבוע. לפי ממצאי החקירה, בליפניק פרץ לביתה של אשתו לשעבר וירה בה 14 פעמים. אביה מצא את גופתה ב-23 בפברואר, 2023, אחרי שזו לא הגיעה לאסוף את ילדיה מבית הספר.

"מר בליפניק, אתה תחקרת את הרצח הזה ותכננת אותו", אמר השופט רוברט אדריאן לפני מתן גזר הדין ביום שישי האחרון. "פרצת לביתה של הקורבן וירית בה 14 פעמים. אני לא יודע כמה זמן זה לקח לך, אבל חלק מהכדורים פגעו בה בזמן שהיא הייתה שרועה על הרצפה".

טימותי ורבקה נישאו בשנת 2009 ונפרדו בתחילת העשור. בחודשים שקדמו לרצח הם היו בעיצומו של הליך גירושין קשה מאוד, במהלכו שני הצדדים הגישו בקשה לצווי הרחקה אחד נגד השנייה. אדם ייטס, מפקד תחנת המשטרה בקווינסי, התייחס לזירת הרצח בהודעה לתקשורת ואמר: "מדובר בפשע ברוטלי שעורר פחד בכל בני הקהילה בעיר".

הרצח אירע אחרי שבקי שלחה הודעה לאחותה, שרה ריילי, ובה הביעה חשש מפני טימותי. "אני מציינת בכתב שאני מפחדת שהוא יפגע בי, ירדוף אותי או ינסה לעשות לי משהו כדי להפריד אותי מהילדים שלי", כתבה בקי ימים ספורים לפני שנורתה למוות. לפי החשד, המניע למעשה היה הליך הגירושין של בני הזוג.

Timothy Bliefnick, who was arrested Monday and charged with two counts of first-degree murder and one count of a home invasion, taped an episode of the 'Feud' back in 2019. Steve Harvey asked "What's the biggest mistake you made at your wedding?" His answer -- "Saying 'I do.'" pic.twitter.com/ixoxRJCFKj