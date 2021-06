אישה מסינגפור נידונה אתמול ל-30 שנות מאסר, אחרי שהודתה בעשרות סעיפי אישום נגדה, הכוללים התעללות והריגה של המטפלת של אמה. גיאטירי מורוגאין בת ה-40 נמצאה אחראית למותה של פיאנג נגיה דון, מהגרת עבודה בת 24, שהייתה המטפלת של אמה לפני 6 שנים.

ממצאי החקירה נגד מורוגאין חשפו כי הנאשמת התעללה במטפלת באכזריות לאורך תקופה של 14 חודשים, במהלכן היא הכתה אותה והרעיבה אותה. באחד הדיונים בבית המשפט, הפרקליט תיאר איך דון השילה כמעט 15 ק"ג בגלל שהמעסיקה מנעה ממנה ארוחות, ובסופו של דבר הגיעה לשיא שלילי של 24 קילו בלבד. כמו כן, תואר כיצד מורוגאין נהגה "להטיח אותה ברחבי הבית כמו בובת סמרטוטים" וגם צרבה את עורה עם מגהץ לוהט.

פיאנג נגיה דון מתה בסופו של דבר ביולי של 2016, אחרי שהותקפה על ידי מורוגאין ואמה. בדו"ח הנתיחה לאחר המוות נקבע כי מותה ארע כתוצאה ממחסור בחמצן אחרי שבעלת הבית חנקה אותה במו ידיה.

הסנגור של מורוגאין טען במהלך המשפט כי מרשתו התעללה במטפלת הצעירה בגלל שהיא סובלת ממחלת נפש – אף על פי שנמצאה כשירה לעמוד לדין. למרות זאת, השופט סי קי און הבהיר כי על אף מצבה הנפשי של הנאשמת, ניכר שהיא הייתה מודעת לחלוטין למעשיה.

