ישראלית בת 26 נעצרה בחשד שניסתה לגנוב מיליון דולר מבעלה בן ה-77

אזרחית ישראלית נעצרה בפלורידה בחשד שניסתה להונות איש עסקים קשיש עמו התחתנה רק לפני כמה חודשים. לין הלנה חלפון (26) נעצרה ביום שני שעבר לאחר שניסתה למשוך מיליון דולר במזומן מחשבון הבנק של בעלה, איש העסקים המקומי ריצ'ארד רפפורט. לטענתה, היא הייתה צריכה את הסכום בשביל לקנות יאכטה חדשה עבור בעלה. בקשתה נדחתה וחלפון עזבה את המקום. מאוחר יותר, היא חזרה עם שלושה צ'קים נוספים, כל אחד מהם על סך 333,333 דולר. פקידי הבנק סרבו לבקשתה גם הפעם ואז יצרו קשר עם המשטרה. בלשים דיווחו לרפפורט על ניסיונותיה של אשתו הטרייה למשוך את המזומן ובשלב הראשוני, הוא לא פעל נגדה. כמה ימים לאחר מכן, הוא שוחח איתה על התקרית וזו אמרה לו שהיא שלחה את הצ'קים לאחותה בישראל. למרות זאת, שניים מהצ'קים נפרעו בסניף Amscot במדינת ניו ג'רזי - זהותו של האדם שפרע את ההמחאות טרם נחשפה. חלפון נעצרה ב-16 בדצמבר בשדה התעופה הבינלאומי בטמפה וכעת, חשודה בהלבנת הון, הונאה וניסיון לרמות אדם מבוגר. דיינה טיטוס, בתו של איש העסקים, התייחסה להשתלשלות האירועים ואמרה כי היא בכלל לא ידעה שאביה התחתן. כמו כן, היא הוסיפה שלדעתה "היא ניסתה להונות את אביה בגלל גילו המופלג". View this post on Instagram A post shared by Richard Marc Rappaport (@richard.m.rappaport) on Mar 1, 2019 at 9:13am PST טוד פוסטר, הסנגור של חלפון, התייחס לנסיבות התקרית והדגיש כי הנישואים של מרשתו ורפפורט אמיתיים לחלוטין. הוא הוסיף: "אנחנו מצפים בכיליון עיניים לחשוף עובדות נוספות לגבי הפרשה בתקווה שהן יבהירו את המצב". {title}





