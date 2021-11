ההיעלמות המסתורית והחשד לרצח של זוג מאהבים סודיים קשישים במתחם קמפינג באוסטרליה, עומד בפני פיצוח, כך לפי המשטרה המקומית שמנהלת את החקירה.

ראסל היל בן ה-74 וקארול קליי בת ה-73 נראו בפעם האחרונה כשהם יצאו בחשאיות למתחם קמפינג במרץ של השנה שעברה. השניים פצחו ברומן וטיילו יחד, אך מהר מאוד הטיול הפך לסרט אימה כאשר התגלה ששני המאהבים נעלמו מהמקום והקרוואן שלהם הוצת. כעת החוקרים חושדים שהזוג נרצח ע"י מטייל אחר שהחנה את הקרוואן שלו באותו מתחם הקמפינג והוא זה שהצית את הקרוואן וכל הציוד של הזוג כדי להעלים ראיות.

המשטרה פרסמה לאחרונה תמונות של כמה פרטים שהצליחו לשרוד את השריפה ועדכנה כי הם ממשיכים במצוד אחר רכב 4X4 מסוג ניסאן פטרול משנות ה-90, שנראה עוזב את הזירה באותו סוף שבוע.

There’s been a big development in the 20-month long search for missing campers Russell Hill and Carol Clay. https://t.co/iu0Z8CYYUC pic.twitter.com/GIk5hST3bu — The Australian (@australian) November 7, 2021

בתוכנית רדיו מקומית סיפר החוקר אנדרו סטמפר: "אנחנו מתקרבים, מאוד קרובים". לפי סטמפר, התאוריה המרכזית בפרשה היא שריב בין הרוצח לבין הזוג הקשיש על המיקום בו הקימו את הקמפינג שלהם בסמוך לנהר הסלים לאלימות ונגמר ברצח כפול. החוקר הוסיף כי הציוד השרוף של הזטג נמצא במקום מרוחק מהמקום האידיאלי לפתיחת קמפינג, במיוחד ע"י זוג מטיילים מנוסים כמוהם.

בתוך שאריות האוהל שלהם נמצאו מיכל דלק, בטריה וכיסאות קמפינג - ציוד שלא הגיוני למצוא בתוך אוהל בו ישנים. לפי השוטרים, הרוצח ככל הנראה הוא זה שהכניס את כל הציוד פנימה: "זאת אומנם רק תאוריה אבל זאת התאוריה הכי טובה שיש לנו. הסיבה היחידה שאנחנו יכולים להניח שראסל לא חנה במקום הכי טוב באזור היא כי היה שם כבר מישהו".

Police have made what they’re calling a ‘significant breakthrough’ in the investigation into missing campers Russell Hill and Carol Clay, 20 months after the couple vanished | @CandiceWyatt10 pic.twitter.com/JBITJPBNRq — 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) November 8, 2021

הסברה היא שהוויכוח על המיקום הרגיל של ראסל הסלים והפך לפיזי: "ראסל הוא אומנם איש חביב ושומר חוק אבל הוא רגיל לעבוד קשה והוא לא היה מוותר על המקום הקבוע שלו". סטמפר הוסיף בתוכנית: "אני מאמין שמדובר ברצח שלא תוכנן מראש, זה פשוט משהו שקרה והרוצח כנראה ניסה לכסות את עקבותיו מהר".

השוטרים מניחים שלאחר שהרוצח הרג את הזוג, הוא ניסה לשרוף את אתר המקפינג שהקימו והזיז את הציוד והגופות שלהם: "מי שעשה את זה הוא כנראה אדם רגיל מהקהילה עם עבודה רגילה וחיים רגילים".

אשתו של ראסל היל, רובין, סיפרה שלא היה לה מושג שהוא עם אישה אחרת כשהוא נעלם, בנוסף היא סיפרה שראסל וקליי היו חברים במשך עשורים אבל לא ידעה שהם מטיילים יחד.

מאז שזוג המאהבים נעלם, עלו תיאוריות רבות בנוגע למה עלה בגורלם. אולם היות וחשבונות הבנק שלהם נותרו כשהיו ולאור העובדה שהיחסים ביניהם היו טובים ואיש לא ידע על הסוד שלהם, נראה כי רק איש חיצוני שאינו קשור אליהם בקרבה כלשהי הוא זה שאחראי למותם.

שתי הבנות של ראסל הופיעו גם הן בתוכנית וסיפרו שהן מאמינות שהוא נהרג ולא ברח: "הוא בחיים לא היה עוזב את המשפחה. אנחנו רק רוצות לדעת מה קרה לו".