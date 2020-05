רשויות החוק התירו לפרסום את שמותיהם של המעורבים בפרשת הרצח המחרידה של פיניקס נטס, שהייתה בשנות ה-20 לחייה.

פרשת הרצח התפוצצה אחרי ששוטרים הוזעקו לאזור יער דין, דרום-מערב אנגליה, בעקבות דיווחים על מכונית שנוסעת בפראות. לאחר חיפוש בכלי הרכב, נמצאו שתי מזוודות אשר הכילו את שרידי גופתה המבותרת והחרוכה של נטס בת ה-28. מאוחר יותר, רשויות החוק עצרו את הנהג, מאנש סורת'יאה (38), ואת הנוסעת, גריקה גורדון (27).

Gareeca Conita Gordon from Birmingham has been charged with the murder of Ms Phoenix Netts, on or before 12 May 2020. Mahesh Sorathiya (below), from Wolverhampton has been charged with assisting an offender on or before the 12 May. https://t.co/RO1nwfK2nD pic.twitter.com/PcFymyBIeJ