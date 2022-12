"מדובר במקרה מדאיג מאוד שבו ברור שההורים של הילדה לא מגלים לנו את כל מה שהם יודעים": קצינה בכירה במשטרת העיר קורניליוס, קרוליינה הצפונית, הטיחה האשמות קשות בהוריה של מדלינה קוג'וקרי, שנעצרו בשבוע שעבר לאחר שדיווחו על היעלמותה.

קפטן ג'ניפר תומפסון אמרה את הדברים בסרטון עדכון שפורסם לגבי החקירה בפייסבוק. הקצינה האשימה במהלך הסרטון את דיאנה קוג'וקרי (37) ואת בעלה, כריסטופר פאלמיטר (60), שהם מסתירים בכוונה מידע מחוקרים. השניים נעצרו בשבוע שעבר בחשד למעורבות בפרשה, לאחר שדיווחו על היעלמותה של בת ה-11 כמעט חודש אחרי שנראתה בפעם האחרונה.

בסרטון שצולם במצלמת אבטחה של אוטובוס, אפשר לראות את מדלינה יורדת מהסעה של בית הספר עם ילקוט וחולצה עליה כתוב: "I can change the world with love". זה התיעוד האחרון של הילדה, שצולם יומיים לפני שאמה אמרה שראתה אותה בפעם האחרונה.

דיאנה טענה במהלך חקירתה שהיא התעמתה עם פאלמיטר בערב של ה-23 בנובמבר. בעקבות זאת, בעלה יצא מהבית ונסע לבקר את בני משפחתו במדינת מישיגן. היא שלחה את מדלינה למיטתה בסביבות השעה 22:00 ובבוקר שלמחרת, נכנסה לחדרה וגילתה שהיא איננה.

לפני כמה ימים נחשף בבית המשפט שבמהלך חקירתה של דיאנה, האם אמרה שהיא "מאמינה שבעלה מסכן את משפחתה". בלשים בסופו של דבר שאלו אותה מדוע לא דיווחה מוקדם יותר על היעלמותה של בת ה-11, על כך היא ענתה: "חששתי שזה יוביל לעימות ביני לבין כריסטופר".

