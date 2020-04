אחת הרופאות הראשונות שחשפה את התפרצות נגיף ה-COVID-19 בסין, נעלמה באורח מסתורי וכעת, עמיתיה חוששים שהיא נעצרה על ידי השלטונות. ד"ר איי פן, ראש המחלקה לטיפול נמרץ בביה"ח המרכזי בווהאן, הייתה בין הראשונות להפיץ את הידיעה כי נמצא במחוז חוביי מטופל שנדבק בנגיף ממשפחת הקורונה.

ב-30 בדצמבר, ד"ר פן הייתה אחת הרופאות שטיפלה באדם אלמוני שהוגדר בגיליון האשפוז שלו בתור "חולה SARS Coronavirus". בריאיון שערכה בנושא עם סוכנות ידיעות מטאיוואן, הרופאה חשפה כיצד הצטמררה כשקראה את תוצאות בדיקות המעבדה. עד מהרה, היא הקיפה את האבחנה בעט אדום, צילמה אותה ושלחה לקבוצת צ'אט עם עמיתיה לתחום – וביניהם גם ד"ר לי וונליאנג, הרופא שחשף את ההתפרצות ברשתות החברתיות והושתק על ידי הממשל.

Just two weeks ago the head of Emergency at Wuhan Central hospital went public, saying authorities had stopped her and her colleagues from warning the world. She has now disappeared, her whereabouts unknown. #60Mins pic.twitter.com/3Jt2qbLKUb

"ד"ר וונליאנג היה אחד הרופאים בקבוצת הצ'אט הזאת", סיפרה בריאיון. "הייתי בטוחה שמשהו חמור עומד לקרות אחרי שראיתי את האבחנה והייתי חייבת לשתף אותה עם עמיתיי. יומיים מאוחר יותר, זימנו אותי לוועדת משמעת".

ד"ר פן סיפרה שחברי הוועדה נזפו בה קשות והטיחו בה שורת האשמות, כולל הפצת שמועות וחוסר מקצועיות. לאחר מכן, איימו להטיל עליה עונשים כבדים. "הייתי המומה", הוסיפה. "מה עשיתי לא בסדר? אם אני יודעת שמצאו אדם שנדבק בווירוס קטלני, איך אני לא יכולה שלא לספר על זה לרופאים אחרים?".

ד"ר וונליאנג היה אחד מבין שמונה רופאים מקומיים ששיתפו את התמונה של ד"ר פן ברשתות החברתיות והואשמו על ידי הממשל בהפצת "ידיעות כזב". מאוחר יותר, הרופא נדבק בעצמו בווירוס הקטלני ומת בגיל 34, לאחר שחלה התדרדרות משמעותית במצבו הרפואי.

ד"ר פן הוסיפה בריאיון שהיא לא מגדירה את עצמה בתור מי שחשפה את התפרצות הנגיף שגבה את חייהם של יותר מ-43 אלף בני אדם ברחבי העולם. לטענתה, היא בסך הכל הייתה זו שנתנה לגיבורים האמיתיים את האמצעים להפיץ את הידיעה.

"אם למדתי משהו מהפרשה הזאת זה שכולנו חייבים לדעת מתי לעמוד על שלנו ולספר את האמת", סיפרה בהמשך הריאיון. "העולם צריך קולות שונים בזמנים קשים כאלה". הריאיון המקורי פורסם לפני שבועיים בסוכנות ידיעות סינית. מאז, המאמר נמחק מן האתר שלהם ואבדו עקבותיה של ד"ר פן.

Why 60min lie about this. Disappear?!!! Before the tv show, they should fact check first. Dr Ai Fen is always working at the front line in WUHAN, this is her Weibo reply she is good and keep working. I will let her know Aussie 60min is making up a story her disappear. Lol pic.twitter.com/AAbe4vSSGV