תמונות של שרירן איראני לשעבר זעזעו את הגולשים ברשת, אחרי שריצה כמעט 5 שנות מאסר בבית הסוהר הגרוע ביותר במדינה. חאלד פירזדה (Pirzadeh) נשלח לכלא אווין בשנת 2018 לאחר שהורשע בהעלבת השלטון והתכנסות בכוונה להפר את ביטחון המדינה. מקורביו מספרים שבעת גזר דינו הוא היה בשיא הקריירה שלו ושקל יותר מ-120 ק"ג. מאז הוא השיל 70 ק"ג ממשקל גופו.

פירזדה צולם עם בני משפחתו זמן קצר אחרי שחרורו כשהוא מרותק לכיסא גלגלים. בסרטון שעלה לטוויטר בימים האחרונים, אפשר לראות אותו יושב על מפתן הדלת של ביתו וגורר את עצמו על הרצפה לאחר שאיבד את היכולת להשתמש ברגליו. לאחרונה, פורסם שהשרירן לשעבר נותר נכה אחרי שסוהרים היכו אותו מאחורי הסורגים ומנעו ממנו טיפול רפואי.

Shocking!



This Iranian body-builder, Khaled Pirzadeh, was arrested & severely tortured for "insulting Khamenei", supreme leader. His condition is so bad that he's now wheelchair bound. He's sewn his lips in protest



Why does @jack allow @khamenei_ir to keep his Twitter account? pic.twitter.com/4aOgYSbPZT — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) March 3, 2021

#khaledPirzadeh is an Iranian bodybuilder who was recently released after nearly 4 years of imprisonment by the Islamic Regime. He was tortured, denied medical care and lost 1/2 of his weight. Please be his voice @Schwarzenegger pic.twitter.com/4zr0KCkD2h — Shabnam Nikbakhsh (@shabnamniki) February 12, 2023

פירזדה העיד שבזמן מאסרו הוא סבל משורת בעיות רפואיות, כולל שברים ברגליים ובעמוד השדרה, כשל כלייתי ואירועי לב. לטענתו, הוא קיבל יותר מ-6,000 מנות של משככי כאבים לאורך תקופת המאסר שלו, אך מנעו ממנו טיפול רפואי והפציעות שלו הלכו והחמירו עם הזמן.

בשנת 2021, השרירן האיראני הצליח להוציא הקלטה שלו מתוך בית הסוהר ולהעבירה לג'באיד רהמן (Rehman) – חוקר מיוחד באו"ם בנושא מצב זכויות האדם באיראן. "אני מדבר אליכם ממרתפי העינויים של הדיכוי והעריצות באיראן", אמר פירזדה. "אני מאושפז במשך יותר מ-16 חודשים בגלל המכות שאני מקבל מסוכני הרפובליקה האיסלמית".

פירזדה ציין בהמשך ההקלטה שלמרות מצבו הרפואי הקשה, הוא פתח במספר שביתות רעב כדי לעורר מודעות למצבם הקשה של האסירים בכלא אווין. הוא הוסיף: "אני אומר את כל זה כדי כולם ידעו שחופש הביטוי וזכויות האדם באיראן הם שקר ענקי".

Inhumane treatment:



Finally released after nearly 4 years in prison on bogus charges, former body building champion Khaled Pirzadeh in unable to walk because of the torture he was subjected to and subsequent untreated complications.

#MahsaAmini #Iran#خالد_پیرزاده#مهسا_امینی pic.twitter.com/w18bNImWn0 — IranHumanRights.org (@ICHRI) February 12, 2023

The most recent video of #KhaledPirzadeh: pic.twitter.com/nJLWYuMivw — Hope to see Iran without mullahs! (@fromIranLand) February 12, 2023

כלא אווין הוא בית סוהר בדרגת ביטחון מרבית השוכן בצפון-מערב טהרן ולרוב מאוכלס באסירים פוליטיים, מתנגדי משטר ועבריינים מסוכנים. הוא מוכר ברחבי העולם בתור הכלא הגרוע ביותר באיראן, זאת בגלל שיטות עינוי אכזריות של הסוהרים, תקופות בידוד ממושכות והוצאות להורג בחצר בית הסוהר.