ניקול בלאו קאלהאם, מורה לשעבר בחטיבת ביניים במחוז אנדרסון, קרוליינה הדרומית, הסגירה את עצמה למשטרה ב-10 ביולי לאחר שנפתחה נגדה חקירה בחשד שניהלה מערכת יחסים מינית עם תלמיד בן 14. לפי הודעת משרד השריף המחוזי, קאלהאם בת ה-33 מואשמת בשלושה סעיפים של תקיפה מינית נגד קטין. המשטרה קבעה כי מדובר בקשר ממושך שהחל כבר בשנת 2021, והתקיים במשך שנתיים לפחות.

הקשר נבנה בהדרגה וכלל "גרומינג" (פיתוי קטינים לפעילות מינית) והתקרבות אל הנער בשנותיו הראשונות בחטיבת הביניים. לפי החוקרים, קאלהאם חתמה בעצמה על שחרורו מהלימודים לצורך פעילויות שונות, הסיעה אותו לאימונים והייתה נוכחת כמפקחת בפעילויות שלו אחר הצהריים. כל זאת, תוך יצירת דפוס של קשר תלותי ובלתי הולם.

