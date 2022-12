אם מקליפורניה נעצרה על ידי רשויות החוק בחשד שביימה את חטיפתה לפני 5 שנים. סיפורה של שרי פפיני הכה גלים ברחבי ארה"ב, אחרי שדווח על היעלמותה ב-2 בנובמבר 2016. קית', בעלה, תיאר אז לחוקרים כיצד אשתו יצאה לאימון ריצה בעיר רדינג ונעלמה באורח מסתורי. שלושה שבועות מאוחר יותר, היא נמצאה כמה מאות ק"מ מביתה, כשהיא פצועה וחבולה. מאוחר יותר, היא טענה שנחטפה באיומי אקדח על ידי שתי נשים היספניות.

פפיני נמצאה עם חבלות באזור ראשה, ראיה כביכול לכך שהוכתה באכזריות על ידי החוטפות שלה. כמו כן, היא טענה שהשתיים עינו אותה באכזריות וצרבו על עורה את המילה "Exodus". כעת, האישה בת ה-39 נעצרה על ידי הרשויות בחשד שבדתה את כל הסיפור.

ממצאי החקירה חשפו כי פפיני כלל לא נחטפה בזמן אימון הריצה שלה אלא נפגשה עם אחד האקסים שלה – שכעת משתף פעולה עם הבלשים. השניים קבעו להיפגש במכוניתו בזמן האימון ואז נסעו יחד לביתו בעיר קוסטה מסה, כ-965 ק"מ דרום-מזרחית לרדינג.

בהודעה ממשרד תובע המחוז המזרחי של קליפורניה נמסר: "פפיני נשארה מיוזמתה אצל החבר שלה לשעבר ופגעה בעצמה כדי שתוכל לחזק את גרסתה". בלשים גורסים כי זמן קצר לפני ש"שוחררה לחופשי", האם דפקה את ראשה בכוונה ברצפת חדר האמבטיה ובאמבטיה עצמה על מנת שיראה כאילו הוכתה. כמו כן, בן זוגה לשעבר הודה בפני החוקרים שהוא זה שקנה את המלחם החשמלי שבעזרתו צרבו את גבה של פפיני.

#SherriPapini's husband Keith said Sherri was only 87 pounds when found & was covered in bruises & anyone spreading "disgusting" #hoax rumors should be "ashamed." Sheriff Tom Bosenko confirmed unflattering writings about Hispanics were authored by Sherri Graeff (her maiden name). pic.twitter.com/k0T8TGtONW