הארפר לי פארנת'רופ, פעוטה בת שנתיים, איבדה את חייה באופן טרגי לאחר שספגה פגיעות קטלניות כתוצאת מבליעת סוללת כפתור קטנה.

המקרה הטרגי התרחש בחודש שעבר אך כעת פורסמה חקירת המקרה. ככל הנראה, אחותה של הפעוטה נשארה איתה בבית לאכול צהריים, בזמן שהאם יצאה לעבודה. לפתע, האחות הבחינה שהפעוטה מתחילה להקיא דם. היא מיהרה להזעיק כוחות והצלה ולאחר מכן התקשרה לאם וסיפרה לה מה קורה.

בהצהרה שהגישה לבית המשפט אתמול, האם, סטייסי ניקין, אמרה שהארפר הייתה ילדה בריאה שהתפתחה יפה, אך הייתה לה נטייה להכניס דברים לפיה בשלב זה. לדבריה, חצי שעה לאחר שעזבה את הבית לעבודה, הבת הבכורה התקשרה אליה.

"הגעתי הביתה והיה אמבולנס", שחזרה האם, "היא (הארפר) נלקחה לניתוח ואמרו לי שהיא מתה במהלך הניתוח. אמרו לי שיתכן שהיא בלעה בטריה".

מאוחר יותר, האם שבה הביתה ואכן גילתה שסוללת כפתור אחת חסרה בשלט הטלוויזיה. השלט עצמו התגלה בחדר של הפעוטה.

ד"ר אנה פיגוט, רופאת ילדים בבית החולים רויאל סטוק, תיארה את הפציעות של הארפר בבית המשפט. לדבריה, "הנחנו שקרוב לוודאי שמדובר בסוללת כפתור, כאשר הסוללה עצמה כבר יצאה מגופה. נוצרו כיבים בוושט שלה ובבטן התגלה קריש דם". עוד הסבירה הרופאה שהסוללה שחקה את הוושא בעוד במקביל החומר הכימי השתחרר מהסוללה ונותר בגופה של הפעוטה.

הפציעות הקטלניות הובילו לכך שהפעוטה איבדה חצי מכמות הדם של גופה, ובמהלך הניתוח להצלת חייה קרסו מערכות גופה ולרופאים לא נותר דבר לעשות כדי להצילה.

בעקבות מותה הטרגי של הפעוטה, באנגליה ביקשו להעלות מודעות לבעיה כאשר מומחים הזכירו שבטריות - ובמיוחד סוללות כפתור קטנות - מהוות סכנת נפשות לילדים. אלה הדגישו שסוללת הכפתור מגיבה למגע עם רוק ועלולה ליצור חורים בתוך הגוף ולגרום לדימום פנימי.

מאות בריטים הגיעו לשכונה בה התגוררה הארפר, אבי הולטון שבסטפורדשייר, כדי לחלוק לה כבוד אחרון.כולם הגיעו לבושים בצעים האהובים על הפעוטה, ורוד ולבן, והפריחו בלונים ורודים לצלילי השיר How Far I'll Go מתוך הסרט "מואנה".