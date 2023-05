אישה בת 38 נהרגה בשדה התעופה הבינלאומי "קואלנאמו" שבצפון אינדונזיה לאחר שנפלה לפיר מעלית. אייסיה סינטה דווי נמצאה ב-27 באפריל, שלושה ימים אחרי שצנחה אל מותה, בתום מבצע חילוץ שארך 5 שעות. גורמים המעורים בפרטי המקרה דיווחו שגופתה התגלתה רק אחרי שעוברי אורח התלוננו על ריח נוראי שנידף מפיר המעלית.

בני משפחתה של דווי סיפרו שהיא הגיעה לשדה התעופה ב-24 באפריל כדי לפגוש את האחיינית שלה. בסרטון שצולם במצלמות האבטחה אפשר לראות את אותה נכנסת למעלית בעלת דלתות משני הצדדים. כמה רגעים לאחר מכן הדלת מאחוריה נפתחת בקומה השנייה של שדה התעופה, אבל בת ה-38 לא מבחינה בכך. על פי ההערכות, דווי חשבה באותם רגעים שהיא נתקעה במעלית והחלה ללחוץ על כפתורי האזעקה. בשלב מסוים, היא הצליחה לפתוח בכוחות עצמה את הדלת מולה, ונפלה אל מותה.

A woman has plummeted to her death at an Indonesian airport after forcing open the doors to a lift and falling down the elevator shaft.



Aisiah Sinta Dewi, 38, rode the lift onto the second floor while she was on her way to meet her niece at the pic.twitter.com/rXUIPaSItN