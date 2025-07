מניין הקורבנות ממשיך לעלות באחד האסונות הקשים ביותר שידעה טקסס בשנים האחרונות: לפחות 43 בני אדם נהרגו בשיטפון הקטלני שפקד את נהר הגוודלופה במחוז קר (Kerr County), צפונית-מערבית לסן אנטוניו, בהם לפחות 15 ילדים. בין הקורבנות – חמש ילדות קטנות שהיו במחנה הקיץ "מיסטיק", שהפך למלכודת מוות כאשר המים שטפו את הבקתות בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי. הרשויות מסרו כי 22 חניכות מהמחנה עדיין נעדרות, והחיפושים באזור האסון ממשיכים. בינתיים משפחות הקורבנות משתפות ברשתות את הכאב הגדול.

"רנה שלנו נמצאה – אבל לא כמו שקיווינו", כתבה דודתה של רנה סמאיסטרלה, בת ה-8. "כנראה שהתמונות ברשת עזרו לזהות אותה מהר. היא הייתה מוקפת חברות עד לרגעיה האחרונים. היא תמיד תחיה בלבנו כילדה שמחה שחוותה את הזמן הכי טוב שלה במחנה מיסטיק".

New photos of Camp Mystic, an all-girls Christian summer camp where 27 girls went missing after flash flooding in Hunt, Texas, show flood-soaked toys and bunk beds, downed trees and an entire wall of a building disappeared. https://t.co/IoiD6soeIt (: Getty Images) pic.twitter.com/DNhygZpKcn

הילדה שרה מארש, גם היא בת 8, נמצאה ללא רוח חיים, כפי שאישרה משפחתה. סבתה כתבה בפייסבוק: "שרה הקטנה שלנו הלכה. היא הייתה קרן אור שובבה ומיוחדת, ואנחנו נזכור אותה תמיד באהבה". משפחתה של לילה בונר בת ה-9, אמרה כי הם חווים "כאב בלתי נתפס", והוסיפו כי אלואיז פק – חברתה טובה ביותר שנספתה גם היא באסון – ישנה איתה בבקתה באותו לילה גורלי.

אמה של אלואיז סיפרה: "היא אהבה כלבים וספגטי, אבל יותר מכל היא אהבה את המשפחה שלה". באותה נשימה, היא סיפרה שבתה סיימה זה עתה את כיתה ב'. "היא הייתה החברה של כולם", הוסיפה.

במחנה מיסטיק נהגו לארח מאות ילדות בין גיל 7 ל-17 מדי קיץ. לפי הרשויות, מחנה מיסטיק פעל ללא מערכת התראה מוקדמת, למרות שמדובר באזור שמועד לשיטפונות. האחרון שקרה בעוצמה דומה היה ב-1987, אז נהרגו עשרה בני נוער.

השיטפון פרץ מוקדם בבוקר יום שישי, והעלה את נהר הגוודלופה ב-8 מטרים תוך 45 דקות בלבד. דיק איסטלנד, אחד ממנהלי המחנה, ניסה להגיע לבקתה מוצפת ולהציל את הבנות – אך נסחף ונהרג בעצמו.

האסון לא פגע רק במחנה מיסטיק: גם מנהלת "הארט אוף דה הילס", מחנה קיץ סמוך, נהרגה בשיטפון. היא הייתה במקום למרות שהמחנה היה סגור, ונהרגה כשניסתה לעזור. "איבדנו אישה חזקה שהשפיעה על אינספור חיים", כתבו בעמוד הפייסבוק של המחנה.

