טייס של חברת התעופה בריטיש איירווייז "נחטף ועונה" בעת שיצא מסופרמרקט במהלך עצירת ביניים בין טיסות בדרום אפריקה, כך דיווח אתמול (חמישי) ה"סאן". על פי החשד, הוא נחטף ביוהנסבורג, לאחר שאישה אלמונית ביקשה ממנו עזרה עם סחיבת השקיות שלה לרכבה. כשהגיעו, הוא נדחף לתוכו על ידי קבוצת גברים שלקחו אותו לאזור מבודד והכו אותו ללא הפסקה.

"הוא סבל שעות של עינויים ותקיפות פיזיות", סיפר אחד מעמיתיו למגזין הבריטי, והוסיף כי "זה נגמר רק כשהוא נותר חסר פרוטה". שכן כפי שדווח, הטייס נאלץ למסור לחוטפיו אלפי פאונד.

"מה שקרה לו מזעזע. האירוע טלטל את הצוות, זה היה כמו משהו מסרט", הוסיף אותו עמית. "הוא נפל קורבן להונאה של עזרה לאישה במצוקה", אמר.

בהתראה שהוציאה חברת הדגל הבריטית לעובדיה, כפי שדווח בתקשורת המקומית, נמסר כי "חבר צוות נחטף מחוץ לסופרמרקט, צפונית למתחם מלרוז ארץ'". עוד ציינה החברה כי "אנחנו תומכים בעמיתנו, ברשויות המקומיות ובחקירתן".

בריטיש איירווייז אוסרת על הצוותים שלה להגיע לאזורים מסוימים ביוהנסבורג, אלא שהמלון שבו שהה הטייס עם יתר הצוות, סמוך למתחם הקניות, אמור להיות החלק הבטוח ביותר של העיר. עקב מצבו, הטייס, ששמו לא פורסם, לא היה כשיר להטיס את הטיסה חזור מדרום אפריקה ללונדון, והוחלף.