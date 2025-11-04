אב נידון ל-25 שנות מאסר עד מאסר עולם על רצח בנו בן ה-7 חודשים

ג'ייק הארו, אב מקליפורניה שהודה כי עינה ורצח את בנו בן השבעה חודשים, נידון ל-25 שנות מאסר עד מאסר עולם. במהלך הדיון שנערך ביום שני, הארו נראה מניד בראשו ומוחה דמעות בזמן גזר הדין, כך על פי הדיווחים. גופתו של התינוק, עמנואל, עדיין לא אותרה.

האב בן ה-32 הורשע גם בתקיפה ובדיווח כוזב למשטרה, בגינם נגזרו עליו עוד 6 שנים ושמונה חודשי מאסר. אשתו, רבקה הארו, בת 41, הואשמה אף היא ברצח בנם, אך טענה לחפותה בכתב אישום מעודכן שהוגש לאחרונה. "הם תכננו הכל מבעוד מועד, בתבונה ובמקצועיות, תוך ניצול מעמדם נגד קורבן פגיע במיוחד", נכתב בכתב האישום.

הפרשה המטרידה עלתה לכותרות באוגוסט האחרון, אז רבקה דיווחה למשטרה שבנם נחטף על ידי "גברים היספנים" מחוץ לחנות ספורט בסן ברנרדינו. החוקרים חשדו שבני הזוג משקרים לאחר שמצאו סתירות בעדויותיהם. שמונה ימים לאחר מכן, שוטרים פשטו בית משפחת הארו ועצרו את ג'ייק ורבקה בחשד לרצח.

לפי הדיווח של חברת החדשות NewsNation, הארו הודה בפני סוכן סמוי שנשלח לתאו כי הרג את בנו וזרק את גופתו לפח אשפה. באחת הגרסאות שסיפר לחוקרים, טען כי "חנק את הילד בטעות בזמן שישן" ואז קבר את גופתו. מאז אותו יום, הרשויות ממשיכות לחפש אחר שרידי עמנואל ללא הצלחה.

Jake Haro, the father of missing 7-month-old Emmanuel Haro, was sentenced to 25 years to life in prison after he pleaded guilty to the baby's murder.https://t.co/vie2I9eobY — ABC News (@ABC) November 3, 2025

לפי התביעה, זו אינה הפעם הראשונה שבה הארו התעלל בילדיו. בעבר הוא הורשע בתקיפת בתו קרולינה, שהייתה בת עשרה שבועות בזמן התקרית והפכה לבעלת נכויות כתוצאה מהמכות. הארו נידון אז רק למאסר על תנאי ולא נשלח לכלא.