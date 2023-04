"לא קיים ביטוי שיכול לתאר אותו... הוא היה רוצח": יוסף לבקוביץ שרד 6 מחנות ריכוז – כולל אושוויץ ופלאשוב – וסייע למודיעין האמריקאי לזהות את אחד מקציני ה-SS האכזריים ביותר בתקופת השואה: אמון גת. בשיחה עם כלי התקשורת הבריטים, לבקוביץ, כיום בן 96, סיפר כי הוא היה בסך הכל נער כשנשלח לפלאשוב. לדבריו, גת, מפקד מחנה הריכוז בין אוקטובר 1942 לספטמבר 1944, הטיל אימה על כולם ונהג לרצוח אסירים ללא הבחנה.

"הוא היה הולך במחנה והיינו רועדים מפחד", סיפר לבקוביץ בתוכנית ה-Good Morning Britain. "אף אחד מעולם לא ידע מה המוח המעוות שלו עלול לגרום לו לעשות". לטענתו, הוא ראה פעם את גת יורה למוות באסיר יהודי רק משום שהוא "היה יפה מדי".

