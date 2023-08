רשויות החוק בקליפורניה הוזעקו לחופי מאליבו אחרי שחבית עם גופה בפנים נשטפה מן הים. מדוברות משרד השריף של מחוז לוס אנג'לס נמסר כי הם פתחו בחקירת רצח לאחר שהקורבן זוהה בתור ג'אוונטה מרפי בן ה-32. מרפי מת לאחר שנורה בחלק האחורי של ראשו, כך לפי דוח הנתיחה לאחר המוות. המניע מאחורי הרצח עדיין לא ברור בדיוק, אבל בלשים חושדים שאולי הוא קשור לפרשת הרצח של הראפר באשר בראקה ג'קסון – המוכר גם בכינוי Pop Smoke.

ג'קסון – במקור מברוקלין, ניו יורק – נורה למוות בפברואר 2020 בעקבות ניסיון שוד שהשתבש. ממצאי חקירת המקרה חשפו כי כנופיית שודדים התפרצו לדירת ה-AirBnB של הקורבן בלוס אנג'לס, ירו בו למוות וגנבו את שעון הרולקס שהיה על ידו. השעון נמכר מאוחר יותר במחיר של 2,000 דולר. בלשים מעריכים שחברי הכנופייה גילו את כתובת הדירה בעקבות שורת פוסטים של ג'קסון ברשתות החברתיות – כולל תמונה שלו ליד חבילה שקיבל בדואר ועליה מדבקה ברורה עם הכתובת של המקום.

