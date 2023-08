אישה מקליפורניה שנעלמה לפני 8 שנים הוסרה מרשימת הנעדרים במדינה לאחר שפנתה למשטרה ודיווחה שהיא בריאה ושלמה. ליסה הו, תושבת אוקלנד בת 31, פנתה למוקד המשטרה ביום ראשון האחרון ומסרה להם שהיא מעולם לא נעלמה מלכתחילה, כך לפי חברת החדשות KRON 4. בעקבות זאת, המשטרה סגרה את תיק החקירה.

בני משפחתה של הו דיווחו על היעלמותה ב-3 בדצמבר, 2015, אז היא הייתה בת 23. כעת מתברר שה"נעדרת" הייתה מסוכסכת עם אמה באותה תקופה וככל הנראה פשוט ניתקה איתה את הקשר. לאחרונה השתיים חזרו לדבר אחת עם השנייה ובעקבות זאת, נודע להו על חקירת "היעלמותה".

גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו לכלי התקשורת האמריקאים שמשטרת אוקלנד סגרה את תיק חקירת ההיעלמות רק לאחר שחוקרים וידאו שאין חשד לזדון. בהמשך, הם הסירו את כל המודעות והפוסטים ברשתות החברתיות שקשורות לפרשה.

מדוברות משטרת אוקלנד נמסר כי הו לא נפגעה בתקופה שבה הוגדרה כנעדרת וגם לא הוחזקה בניגוד לרצונה. נכון לעכשיו לא ברור איפה היא הייתה ב-8 השנים האחרונות או מה היא עשתה. מהמשפחה נמסר כי הם מבקשים לכבד את הפרטיות שלהם בנושא.

Alicia Navarro ‘hung her head,’ cried as FBI agents raided Montana home where she lived: neighbor https://t.co/u2okcbU3Nm pic.twitter.com/O6F7Nkh9ji