גבר אלמוני עלה לכותרות באוסטרליה אחרי שמצא גוש זהב בשווי מאות אלפי דולרים. האיש – שפרטי זהותו לא הותרו לפרסום – מצא את הגוש בזמן שסרק את "משולש הזהב" במדינת ויקטוריה עם גלאי מתכות ששווה כמה מאות דולרים. דארן קמפּ, סוחר זהב והבעלים של החנות Lucky Strike Gold, תיאר את תגובתו כשהאיש חשף בפניו את התגלית הנדירה.

"הוא שאל אותי אם זה שווה 10,000 דולר. ברגע שהחזקתי את הגוש ביד שלי אמרתי לו 'יותר כמו 100 אלף דולר'", סיפר קמפּ. "הוא אמר לי שזה רק חצי מהגוש ושהחצי השני בבית שלו. זאת באמת תגלית של פעם בחיים". הסוחר האוסטרלי ציין שהגוש השלם שקל 4.6 ק"ג והכיל 2.6 ק"ג של זהב. שווי הגוש הוערך בכ-240 אלף דולר.

