בנו של טייקון פקיסטני שעינה לכאורה חברת ילדות שלו לאחר שהחזיק אותה בשבי במשך שלושה ימים לפני שערף את ראשה, הואשם ברצח. הבן הוא זהיר ג'אפר, בן 30, שמואשם בכך שחטף את נור מוקאדם בת ה-27, לביתו שבאסלאמאבאד, ולאחר מכן ערף את ראשה באכזריות.

על פי החשד, נור, בתו של דיפלומט מוערך, עונתה לפני שנרצחה על ידי ג'אפר בביתו בפרבר יוקרתי בעיר המכונה F-7. השניים היו חברי ילדות ותיקים שמשפחותיהם הכירו זה את זה. המניע למעשים הנוראים עדיין לא ידוע, אך ייתכן כי ביצע את המעשה משום שזו סירבה לחיזוריו.

על פי המשטרה בפקיסטן, הוריה של נור היו מודאגים כאשר בתם לא הגיעה לביתה ב-19 ביולי, אך לאחר מכן היא התקשרה אליהם וסיפרה שנסעה ללאהור עם חברים. למחרת קיבלו ההורים שיחת טלפון תמוהה מג'אפר, בה סיפר כי נור לא נמצאת איתו.

שעות לאחר מכן, המשטרה התקשרה לאביה כדי לספר לו שבתו נרצחה וכי עליו להתייצב בתחנת המשטרה, שם לקחו אותו שוטרים לביתו של ג'אפר על מנת לזהות את גופתה. ג'אפר נעצר בחשד שביצע את הרצח והוריו נעצרו אף הם בחשד שסייעו לו לשבש את החקירה ולהעלים ראיות.

Noor Mukadam was allegedly killed for rejecting a man's advances.



Her beheading and the campaign #JusticeForNoor spotlights the femicide crisis plaguing Pakistan. pic.twitter.com/0H1xXPWfs7 — AJ+ (@ajplus) August 1, 2021

הרצח המזעזע עורר זעם בפקיסטן, מדינה הידועה לשמצה בשל מקרים רבים של התעללות במשפחה וחוסר ההגנה על נשים מפני אלימות. ימים לאחר מותה של נור, נפתח קמפיין המונים ברשת לגיוס כספים עבור הוצאות המשפט של משפחתה תחת התגית #JusticeforNoor בטוויטר. הגולשים הצליחו לגייס 50 אלף דולר.

המקרה זכה לתשומת לב מיוחדת מכיוון שמשפחתו של ג'אפר מנהלת את אחת מחברות המסחר וניהול הפרויקטים הגדולות בפקיסטן. בנוסף, הרצח המזוויע מתרחש על רקע מצוקת הנשים והנערות בפקיסטן, שם אלימות נגדן נחשבת לבעיה מרכזית, כך עולה מדו"ח של ארגון Human Rights Watch בשנת 2020. כ-28% מהנשים בגילאי 15 עד 49 חוו אלימות פיזית מאז גיל העשרה, כך לפי משרד זכויות האדם בפקיסטן.