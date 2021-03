טרגדיה בבוליביה שם שבעה סטודנטים מצאו את מותם כתוצאה מתאונה קטלנית בקמפוס של אוניברסיטת פאלו אלטו. התקרית התחוללה אתמול במהלך אספת תלמידים שנערכה בקומה הרביעית של הפקולטה לכלכלה. לפתע, מעקה הבטיחות של הקומה נשבר וקבוצת תלמידים צנחו אל קומת הקרקע של הבניין.

עדי ראייה דיווחו כי האירוע הטרגי קרה אחרי שהאספה יצאה משליטה וחלק מהסטודנטים התחילו להתעמת זה עם זה. עד מהרה, מעקה בטיחות נשבר וכמה מהמשתתפים באספה נפלו מגובה של 16 מטרים.

