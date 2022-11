4 שנים אחרי התפוצצות הפרשה, הסופרת מאחורי הבלוג "איך לרצוח את בעלך" הורשעה ברצח של בעלה. אחרי התדיינות שארכה כמעט יממה שלמה, חבר המושבעים קבע שננסי ברופי בת ה-71 ירתה למוות בבעלה, דניאל, והרשיע אותה ברצח מדרגה שנייה.

גופתו של דניאל ברופי, מורה לקולינריה בן 63, נמצאה על ידי התלמידים שלו ביוני של 2018. שלושה חודשים מאוחר יותר, רעייתו נעצרה בחשד שרצחה אותו במטרה לקבל את כספי ביטוח החיים שלו – שעמדו על סך 1.4 מיליון דולר.

