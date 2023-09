טרגדיה בפלורידה: זוג תאומים בני 4 נחנקו למוות אחרי שנרדמו בתוך תיבת הצעצועים שלהם. אורורה וקיילן נמצאו ללא רוח חיים על ידי אחיהם הגדול ביום רביעי שעבר, כשהם שרועים בתוך תיבת העץ הסגורה. בני המשפחה פתחו מאז קמפיין גיוס כספי המונים במטרה לסייע להוריהם.

סיידי מאיירס, אימם של אורורה וקיילן, כתבה בחשבון הפייסבוק שלה שהשניים נהגו לקום מהמיטות שלהם באמצע הלילה ולעבור לישון במקומות אחרים בחדר שלהם. באותו לילה גורלי, התאומים נכנסו לתיבה – שעשויה מעץ ארז מלא – ובשלב מסוים, המכסה נסגר.

Twins, 4, suffocate after falling asleep in their cedar toy chest in the night - as heartbroken mom warns parents the boxes become 'AIR-TIGHT and soundproof' when closed https://t.co/DNcrGEZLP1 pic.twitter.com/r1Ydriprln