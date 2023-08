בשבת האחרונה נמצאה השחיינית האולימפית לשעבר, הלן סמארט, מתה בביתה, בגיל 42 בלבד. סיבת המוות עדיין לא ברורה, אך היום (חמישי) חשפה אימה פרטים חדשים מאותו בוקר קשה, בו ביתה בת ה-4 של סמארט מצאה אותה ללא רוח חיים וקראה לאביה.

סמארט ייצגה את בריטניה במשחקים האולימפיים סידני 2000, במשחה ל-200 מטר גב. היא אומנם הגיעה רק למקום ה-15, אך באליפות העולם לבריכות קצרות בשנת 1999 זכתה במדליית כסף באותו מקצה. לאחר שפרשה מהשחייה, מיד לאחר המשחקים האולימפיים, היא הפכה לאשת חינוך, הדבר לו הקדישה את חייה.

