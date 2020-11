אמנדה שארפ ג'פרסון בת 26 מלאס וגאס, ארה"ב, מואשמת ברצח של שתי בנותיה הקטנות, רוז סינגלטון בת השנה ולילי בת החודשיים, לאחר שאלה נמצאו ללא רוח חיים בביתן על ידי אביהן, ג'ייקוון סינגלטון. האב חזר מהעבודה, ראה אותן ללא רוח חיים והזעיק את המשטרה.

בהקלטת השיחה שלו למוקד החירום ניתן לשמוע אותו שואל את אשתו "מה עשית? מה?", ולאחר מכן אומר – "היא הטביעה אותן". השוטרים שמיהרו לבית גילו את גופות הבנות מונחות זו על זו, בתוך נדנדת תינוקות בסלון. מותן נקבע במקום, אך סיבת המוות טרם אושרה רשמית.

