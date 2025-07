מותו הפתאומי של דן ריברה, מהחוקרים הבכירים של החברה לחקר תופעות על-טבעיות בניו אינגלנד (NESPR), הסעיר את קהילת חובבי המסתורין והעולם העל-טבעי. ריברה, בן 54, הלך לעולמו ביום ראשון בלילה בעת שהוביל את סיור "Devils on the Run" (שטנים במנוסה) – סיור אמריקאי עם הבובה "אנאבל", שהייתה מקור השראה לסדרת סרטי האימה "לזמן את הרוע".

המקרה אירע במלון בעיר גטיסברג שבפנסילבניה. שירותי החירום הוזעקו למקום לאחר שריברה התמוטט. ניסיונות ההחייאה נמשכו מספר דקות, אך לשווא. סיבת מותו הרשמית טרם פורסמה.

BREAKING - Paranormal investigator Dan Rivera, 54, has died suddenly in Gettysburg, Pennsylvania, while traveling across the U.S. with the real ‘haunted’ Annabelle doll. pic.twitter.com/cMSUG3KRLZ