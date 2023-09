באוקטובר 1979 פגשה סוזן מרסיה רוז את ג'ון מייקל אירמר. באוגוסט השנה, 44 שנים מאוחר יותר, אירמר בן ה-68 נכנס למשרדי ה-FBI וטען כי הוא רצח אותה. על פי התובעים, הוא מוחזק בבית המעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות ומואשם באונס וברצח בכוונה תחילה.

אירמר ריצה כבר כמעט שלושה עשורים בכלא בעוון רצח אותו ביצע בקליפורניה כמה שנים אחרי הרצח של רוז. הוא השתחרר בשנת 2012. לדברי החוקרים, הוא טען כי פגש את רוז – שהייתה אז בת 24 – במשטח החלקה בבוסטון.

