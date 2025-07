לוצ'יאנו פראטולין הואשם ברצח בתו בת ה-9, לאחר שגופתה נמצאה באזור מיוער בצפון מדינת ניו יורק. החשוד, אזרח קנדי בן 45, טען בתחילת החקירה שבתו, מלינה, נתפסה על ידי שני גברים ונלקחה ברכב מסחרי לבן. הוא הובא למעצר לאחר שלא נמצאו אינדיקציות לכך שהילדה נחטפה.

גורמים המעורים בפרטי המקרה ציינו שגווייתה של מלינה נמצאה ביום ראשון, מוסתרת מתחת לבול עץ במאגר מים רדוד, באזור העיירה טיקונדרוגה. תוצאות ראשוניות של הנתיחה לאחר המוות קבעו כי סיבת מותה היא "חנק כתוצאה מטביעה". לוצ'יאנו נעצר בעקבות הממצאים והואשם בעבירות רצח והסתרת גופה.

Luciano Frattolin was born in the remote Ethiopian village of Gambella to an Ethiopian mother and Italian father. He later moved to Italy for his upbringing and eventually to Canada, where he founded Gambella Coffee, a Montreal-based company named after his birthplace.



