עשרות ילדים ובני נוער נעלמו במהלך החודש האחרון בקליבלנד, אוהיו, כך לפי רשויות החוק בעיר. ג'ון מג'וי, מפקד תחנת המשטרה בעיר ניובורג הייטס, השוכנת דרומית לקליבלנד, ציין שבין ה-2 במאי ל-16 דווח באזור על 27 נעדרים – כולם בין הגילים 12-17.

בשיחה עם כלי התקשורת באוהיו, מג'וי אמר שעדיין לא ברור מה גרם להיעדרותם של כל כך הרבה ילדים ובני נוער, אך להערכתו המקרים עלולים להיות קשורים לפעילות של כנופיות באזור, חטיפות לצורך זנות וסחר בבני אדם, עבירות סמים, בריחה מהבית ועוד.

"ילדים נעדרים הוא מה שאנחנו מגדירים בתור 'פשע שקט', שקורה לנו ממש מתחת לאף", אמר מג'וי והוסיף שבמקרים רבים, האירועים האלה כלל לא מדווחים. "הבעיה העיקרית היא שאין לנו מושג איפה הילדים האלה. הם יכולים להיות בבית של נרקומנים, הם אולי הסתבכו עם כנופיות או אפילו התדרדרו לזנות".

מג'וי – שפועל גם בתור מנכ"ל Cleveland Missing, ארגון ללא מטרות רווח שמסייע לאתר נעדרים – אמר בהמשך שבעיה נוספת שמקשה על רשויות החוק לאתר את הילדים היא מחסור בתמונות במאגרי המידע. לדבריו, בהיעדר תמונות כמעט ולא ניתן לאשר באופן ודאי את זהותם של הנעדרים והחקירות מתעכבות באופן משמעותי.

מג'וי הוסיף שברוב המקרים הם מצליחים לאתר את הנעדרים בעזרת הציבור ואמר ששיתוף הפעולה עם אזרחים הכרחי. "עזרת הציבור היא נכס אדיר", אמר קצין המשטרה. "הציבור מסייע לנו לאסוף מידע ובמקרים מסוימים גם למצוא קצה חוט".

ארגון Cleveland Missing הוקם על ידי סילביה קולון וג'ינה דחסוס, שהייתה אחת הקורבנות של "החוטף מקליבלנד" אריאל קסטרו. אחת ממטרות הארגון היא לסייע למשפחות הנעדרים להמשיך ולנהל חיים נורמטיביים, בזמן שרשויות החוק ממשיכות לחפש את יקיריהם. לדברי חסוס, רוב המשפחות מתמודדות עם אשמה ותחושת חוסר ודאות, יחד עם אמונה שחוקרי המשטרה ימצאו את הנעדרים.

משרד התובע הכללי של אוהיו פרסם בסוף השבוע האחרון כי בשנת 2022 דווח על 15,555 היעדרויות של ילדים ובני נוער במדינה – מתוכם נמצאו 14,960 (כ-96%) ו-4 נמצאו מתים. עדיין לא ברור מה עלה בגורלם של יתר הנעדרים.