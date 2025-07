בריאן מקמנוס, שוטר לשעבר ממשטרת לונדון, הורשע במדינת ג'ורג'יה ברצח אשתו, לוסיל אן מקמנוס בת ה-63. לפי ממצאי החקירה, בריאן הכה אותה למוות לאחר שזו חשפה רומן שניהל, וחשדה כי נישואיהם נועדו לצורכי הסדרת מעמדו בארה"ב. הרשעתו פורסמה השבוע בהצהרה רשמית של פרקליטות מחוז יוסטון, בה נמסר כי מקמנוס ניסה להסתיר את מעשיו, להאשים בני משפחה אחרים – ולברוח ללא עונש. "הוא נכשל", נכתב.

האירוע התרחש ב-24 בנובמבר 2023 בבית הזוג בעיר וורנר רובינס שבמרכז ג'ורג'יה. המשטרה הוזעקה למקום בעקבות דיווח על התאבדות, אך כשהשוטרים הגיעו הם מצאו את גופתה של לוסיל שוכבת עירומה על המיטה עם פציעה חמורה בראשה. לטענת התביעה, מקמנוס הכה אותה עם חפץ קהה בזמן שיצאה מהמקלחת וחנק אותה. הוא ניקה את הזירה, כך לפי החשד, ואז יצא לטיול עם הכלב כדי לייצר לעצמו אליבי.

