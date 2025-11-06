אישה מסנקט פטרבורג נעצרה לאחר שתקפה את בן זוגה בסכין. שוטרים שהוזעקו לדירה נחרדו למצוא את הקורבן, ארטיום, יושב עם סכין מטבח תקועה בעינו. לפי הדיווחים, האירוע התרחש בעקבות ויכוח בין הגבר ובת זוגו, ליזה, במהלכו האשים אותה בבגידה. על פי החשד, האישה שלפה סכין מטבח באורך של כ-20 ס"מ ותקעה אותה בעינו.

בדו"ח המקרה צוין שהסכין הייתה תקועה ממש עד הידית. למרות הפציעה הקשה, ארטיום נותר בהכרה עם הסכין בעינו, ואפילו שאל ברוגע את השוטרים: "קראתם לאמבולנס?". בעלת הדירה סיפרה שהיא הגיעה למקום זמן קצר אחרי שארטיום נדקר.

"כשראיתי אותו, הזהרתי אותו שלא יזוז", סיפרה בעלת הדירה. "שאלתי את ליזה 'מה לעזאזל עשית?'. היא ענתה לי בקרירות: 'הוא דיבר עליי שטויות'". לפי עדותה, ארטיום טען שבת זוגו שכבה עם אחד מחבריו.