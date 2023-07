"הוא הלך לעולמו בדרך הכי גדולה שאפשר להעלות על הדעת, ואני מתכוון לזה מבחינה מילולית וגם מבחינה מטאפורית": חבר של סטוקטון ראש, מנכ"ל חברת OceanGate שנהרג באסון הצוללת "טיטאן", האשים את איש העסקים האמריקאי ברצח של כל הנוסעים שהיו על כלי השיט הזעיר. קארל סטנלי, מפעיל צוללות ואחד האנשים הראשונים שצללו עם טיטאן, הגיב לתקרית בריאיון לתוכנית התחקירים "60 דקות" ואמר שבליבו, הוא תמיד ידע שאחת המשלחות לטיטאניק תיגמר באסון.

"מי האיש האחרון שרצח שני מיליארדרים, ועוד גרם להם לשלם לו על התענוג?", שאל סטנלי וטען שמנכ"ל OceanGate היה מוכן לסכן את חייו, ואת חיי הנוסעים שלו, כדי ששמו ייחרט בספרי ההיסטוריה. "אני חושב שסטוקטון עיצב מלכודת עכברים למיליונרים".

Karl Stanley is a tourist submarine operator who was friends with OceanGate CEO Stockton Rush. Stanley had previously travelled on the doomed Titan in a test dive. Watch #60Mins on 9Now pic.twitter.com/PuiYJa9mK9

סטלני הגדיר את טביעת הצוללת טיטאן בתור "אסון שניתן היה למנוע". לדבריו, המעטפת החלשה של הצוללת – שהייתה עשויה מסיבי פחמן – היא מה שגרם לטביעתו של כלי השיט ולמותם של כל חמשת הנוסעים.

סטוקטון ראש עיצב את כלי השיט בעצמו והשתמש בסיבי הפחמן כדי לבנות את המעטפת שלו, זאת בניגוד להמלצות של מומחים בבניית צוללות. מאז האסון, עלתה סברה שמנכ"ל OceanGate השתמש בחומרים לא עמידים כדי שיהיה יותר מקום בצוללת הזעירה וניתן יהיה להעלות אליה יותר אנשים.

סטנלי סיפר במהלך הריאיון ל"60 דקות" שהוא השתתף לפני כמה שנים בניסוי צלילה של טיטאן בים הקאריבי – וכבר אז הוא הבחין בשורת סימנים מדאיגים. לטענתו, זמן קצר אחרי שהוא וראש יצאו לדרכם אפשר היה לשמוע "קולות חזקים שנשמעו כמו יריות" בתוך הצוללת. כיום הוא מבין שמה ששמע באותו יום היו סיבי הפחמן שהתחילו להישבר.

"זה לא בדיוק הקולות שאתה רוצה לשמוע כשאתה נמצא עמוק בתוך המים, בכלי שיט שהגיע למקומות האלה רק פעם אחת", אמר סטנלי. לדבריו, הוא שלח לראש שורת אזהרות לגבי המעטפת וטען ש"המצב רק ילך ויחמיר". למרות זאת, מנכ"ל OceanGate התעלם מכל אזהרותיו והמשיך בשלו עד למותו הטרגי. עכשיו, סטנלי נותר קרוע בין הכעס הגדול שלו כלפי סטוקטון ראש והאבל על האובדן של חברו היקר.

ב-18 ביוני, הצוללת טיטאן נעלמה באוקיינוס האטלנטי זמן קצר אחרי שיצאה למסע בעומק של כמעט 4,000 מטרים מתחת לפני הים כדי לראות את שרידי הטיטאניק – ספינת הנוסעים הבריטית שטבעה באפריל 1912 אחרי שפגעה בקרחון. 5 נוסעים היו על הצוללת הזעירה, כולל שחזאדה דאווד (איש עסקים בריטי ממוצא פקיסטני) ובנו סולימאן דאווד, פול אנרי נרז'ולה (קברניט הצוללת הצרפתי), היימיש הרדינג (טייס בריטי) וסטוקטון ראש. כל הנוסעים, למעט מנכ"ל חברת OceanGate, שילמו 250 אלף דולר כדי להשתתף במשלחת.

The submersible community say they tried to warn about OceanGate CEO Stockton Rush's apparent disregard for safety, but were ignored.



Watch #60Mins on 9Now pic.twitter.com/4RRSTjzbTE