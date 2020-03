Doctor Who is going to prison??! Even timelords aren't above the law.



פרופסור אירנה סניקובה עומדת בפני חקירה פלילית ועלולה להיכנס למאסר אחרי שסיכנה את חייהם של כ-1200 אנשים. היא חזרה מחופשה בספרד שלא סיפרה עליה לעמיתיה, ובנוסף לכך גם לא נשמעה להוראות ולא נכנסה לבידוד ביתי כשחזרה.



אחרי שחזרה היא הגיעה לכנסים ולפגישות עם רופאים רבים וסטודנטים לרפואה, ורק לאחר שישה ימים היא נבדקה ונמצאה חיובית לנגיף הקורונה, ונזקקה לטיפול בעזרת מכונת הנשמה. בעקבות הגילוי נבדקו כ-700 אנשים, ו-500 האחרים נמצאים בבדיקות כעת. עד עכשיו כ-11 אנשים מתוכם נמצאו חיוביים לנגיף.



לסניקובה נפתח תיק פלילי ראשוני, והיא עלולה לקבל עד חמש שנות מאסר בגין הסתרת פרטים על החופשה בספרד, ועל סיכון חיי אדם. היום (שבת) נמסר כי היא במצב בינוני קשה, אבל לא נשקפת סכנה לחייה.



פרופ' סניקובה, בשנות ה-50 לחיה, היא רופאה בעלת שם בינלאומי ומומחה מובילה בתחום המחלות הזיהומיות בדרום רוסיה. התברר כי היא הופיעה בטלוויזיה הרוסית, ודיברה על חשיבות האחריות החברתית, וכי יש להיכנס לבידוד אם יש חשש להדבקות בנגיף הקורונה.



מושל סטברופול ולדימיר ולדימירוב מסר: " פרופסור אירנה סניקובה היא אדם חסר אחריות. כשהיא תתאושש היא תמצה את הדין".