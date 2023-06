ילד בן 9 נפצע באורח קשה בתאונת "זורבּינג" איומה בדרום אנגליה. התקרית אירעה בפסטיבל אוכל ויין בעיר סאות'המפטון ביום ראשון (ה-4 ביוני). לפי העדויות, הילד – שפרטי זהותו לא הותרו לפרסום – שהה בבריכת מים בתוך כדור פלסטיק מתנפח כשלפתע, רוח חזקה העיפה אותו באוויר. גורמים המעורים בפרטי התקרית העריכו שהפצוע הגיע לגובה של יותר מ-6 מטרים לפני שהתרסק על הארץ בעוצמה אדירה.

דוברות המועצה האזורית הגיבה לתקרית בהודעה לתקשורת וסיפרה שצוותי אמבולנס הגיעו לזירה תוך מספר דקות. הילד הוסק לבית חולים זמן קצר לאחר מכן, שם מצבו הוגדר קשה אך יציב. "בעקבות התקרית בוצעה בדיקות בטיחות מקיפה בפסטיבל ובהתאם לממצאים, הוחלט להמשיך את הפעילות במקום", נמסר בהודעה. "אנחנו ממשיכים להתפלל לשלומם של אלו שהושפעו מהתקרית ומאחלים להם החלמה מהירה".

Zorb Ball

תיעוד של התאונה עלה מאז לרשתות החברתיות. הסרטון מתחיל עם שני ילדים ששוהים בבריכת מים קטנה בתוך בכדורי זורבּ וכמה שניות לאחר מכן, אפשר לראות את הילד המעורב בתאונה מתעופף באוויר ונופל במרחק של כ-20 מטרים מהצלם. עדי ראייה ציינו מאוחר יותר שילד נוסף שהיה במקום עף באוויר בזמן ששהה בכדור זורבּ, אך שרד את התקרית בשלום.

פול הולמס, אחד האורחים בפסטיבל האוכל והיין, תיאר את רגעי האימה בשיחה עם אתר החדשות הבריטי Liverpool Echo ואמר: "אני פשוט צעקתי בכל הכוח: 'יש ילד בכדור הזה! שמישהו יתפוס אותו!'. אחר כך מפעילי המתקנים הוציאו את כל הילדים מהכדורים".

לפי ההערכות, הילד עף עם הכדור באוויר אחרי שנקלע לדרכו של שד אבק (או בשמו המדעי: עַלְעוֹל חול). מדובר למעשה במערבולת אוויר ששואבת אבק וחול מהקרקע ויוצרת משפך בקוטר כמה מטרים שנישא אל השמיים. רוחות של שד אבק מגיעות למהירות של 70 קמ"ש ברוב המקרים, אך לעיתים נדירות גם למהירויות של יותר מ-100 קמ"ש.

במקרים נדירים שדי אבק עלולים לגרום לתאונות קטלניות. בשנת 2003 גבר נהרג במדינת מיין, ארה"ב, אחרי ששד אבק מוטט עליו בניין. 5 שנים לאחר מכן אישה נהרגה באמצע משחק בייסבול במדינת וויומינג אחרי שהמערבולת העיפה עליה גג של סככה. כמו כן, בשנת 2019 נהרגו במחוז חנאן, סין, 3 בני אדם – מתוכם שני ילדים – אחר ששד אבק העיף אותם באוויר בזמן ששיחקו בטירה מתנפחת.