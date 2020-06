כריס קואומו, מגיש בכיר ברשת ה-CNN ואחיו הצעיר של מושל ניו יורק, אנדרו קואומו, נתפס מצולם עירום בגינתו באחוזה שלו בסאות'המפטון במהלך סרטון של שיעור יוגה שהועבר באינסטגרם, ושצילמה אשתו, כריסטינה גריבן קואומו.

העיתונאי בין ה-49, שנמצא בכושר שיא, נלכד במצלמה כשהוא מסתובב עירום דרך החלונות הגדולים בבית, כשמלפניו אשתו בתנוחת "כלב מביט לאחור" המפורסמת. הסרטון צולם ב-27 במאי ונמחק במהירות לאחר מכן, אבל לא לפני שכמה גולשים עם עיני נץ קלטו את המתרחש, צילמו את המסך - והפיצו זאת הלאה.

נציגים מטעם המנחה ואשתו סירבו להגיב לפניית כלי התקשורת, ולאשר שמדובר בו.

Is that you Chris? (Let's hope so!) Man is caught NAKED in background of CNN anchor's wife Cristina Cuomo posted yoga video in late May, which showed a naked man standing outside her windows pic.twitter.com/a8vZdoDxxV — Lilian Chan (@bestgug) June 8, 2020

קואומו עלה לכותרות בארה"ב לאחר שהודיע ב-31 במרץ שהוא נבדק ונמצא חיובי לנגיף הקורונה. למרות זאת, הוא המשיך להגיש את תוכניתו "קואומו פריים טיים", המשודרת בשעת צפיית השיא ב-CNN, ממרתף ביתו, ושם עדכן מדי יום על התמודדותו עם המחלה, ממנה החלים בסוף חודש אפריל.