רשויות האכיפה בדרום קרוליינה אישרו לאחרונה לפרסם שורת ראיות מחקירת הרצח של פיי סווטליק, שלטענתם מוכיחות מעל כל ספק שהשכן שלה אחראי למותה. בעקבות עתירה של כלי התקשורת המקומיים, המשטרה פרסמה תיעוד ממצלמות אבטחה באזור שבו נקברה הילדה בת ה-6 – וגם סרטון של החשוד העיקרי קונה את הציוד שנדרש כדי לקבור את גופתה.

סווטליק נעלמה בפברואר של השנה שעברה, אחרי ששבה מביה"ס לביתה בעיר קייסי. אמה, סלינה קולינס, העידה שבפעם האחרונה שראתה אותה היא שיחקה בחצר ביתה בשעה 15:45. כשעה מאוחר יותר, היא נעלמה.

בעקבות היעלמותה של הילדה, רשויות האכיפה הוציאו מבצע חיפוש רחב היקף בהשתתפות של יותר מ-300 סוכנים פדרליים, קציני משטרה ומתנדבים. יומיים אחרי היעלמותה, גופתה המתה נמצאה בקבר רדוד בסמוך לשכונת צ'רצ'יל הייטס.

בסרטונים שהותרו לפרסום אפשר לראות חלק מאנשי משלחת החיפוש שמבצעים סריקה בשטחים המיוערים בסביבת שכונת צ'רצ'יל הייטס, אשר בעיר קייסי. כמה שעות מאוחר יותר, אפשר לראות מישהו מאיר את האזור בפנס, ככל הנראה בזמן שהוא קובר את גופת הילדה. על פי החשד, האיש הזה הוא קוטי טיילור – החשוד העיקרי בפרשה.

ביירון סנלגרוב, קצין משטרה מקומי והאדם שמצא את גופת הילדה, הוסיף שבסרטון אחר רואים את טיילור קונה אדמה בחנות כלבו ומוצרים נוספים, לפני שנסע משם בחזרה לביתו במונית. הנהג העיד מאוחר יותר שהנוסע התנהג בצורה משונה.

שותפו לדירה של טיילור, ששמו לא הותר לפרסום, העיד בעצמו שהחשוד התנהג מוזר מאוד בימים בהם מבצע החיפוש יצא לפועל. לטענתו, טיילור נהג לרסס את דירתם בכפייתיות עם דיאודורנט ספריי בשביל להסתיר את הריח. בשיחה עם חוקרים, הוא אמר שמעולם לא הריח צחנה של גופה, אך הודה שבאותם ימים היה בדירה ריח נוראי שהוא לא מסוגל לתאר.

