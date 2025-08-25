ילדה בת 3 הובאה לבית חולים ביונאן שבסין, כשסכין תקועה בראשה. היא נכנסה לחדר המיון מלווה בבני משפחתה, ונראתה אדישה לחלוטין לסיטואציה המפחידה. נוכחים במקום סיפרו כי "המחזה היה קשה לצפייה" והצוות הרפואי לא האמין למראה עיניו.

האירוע התרחש בלילה שבין 15 ל-16 באוגוסט. לפי הדיווחים, הסכין שנתקעה בראשה הייתה בעלת להב שאורכו כ-15 ס"מ. "זה היה מראה מחריד", העיד אחד הנוכחים במיון. "הילדה נראתה כאילו לא קרה לה כלום". התיעוד עלה מאז לרשתות החברתיות בסין ושם הפך לוויראלי.

אמה של הילדה סיפרה לרופאים כי הילדה נפגעה בזמן ששיחקה בבית. לדבריה, היא החליפה לה סדינים בחדר כשלפתע ראתה את הסכין נעוצה בחלק הימני של ראשה. גורמים המעורים בפרטי המקרה ציינו שהלהב חדר ישירות לגולגולתה ובת ה-3 נדרשה לעבור ניתוח דחוף כדי להוציאו.

במהלך ההליך גילו הרופאים שהסכין חדרה אל תוך מוחה של הילדה ונעצרה במרחק של כשני סנטימטרים בלבד מאחד העורקים המרכזיים. "סטייה קלה יותר הייתה עלולה לגרום לדימום קטלני", מסר הצוות הרפואי. לאחר ניתוח שנמשך 12 שעות, הרופאים הצליחו לייצב את מצבה.

הילדה מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ונכון לעכשיו נמצאת במעקב צמוד. בית החולים ציין כי מצבה יציב, אך עדיין נדרשת תקופת החלמה מורכבת. המקרה מעורר הדים ברשתות החברתיות בסין, שם רבים הביעו פליאה על קור הרוח יוצא הדופן של הילדה לנוכח הסכנה.

פרסומת