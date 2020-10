אישה אלמונית מלוס אנג'לס הפכה למושא השנאה של הרשת אחרי שתועדה מתאכזרת לגור כלבים. בסרטון שעלה לטוויטר והפך עד מהרה לוויראלי, אפשר לראות את התקרית המחרידה בה האישה זורקת את הגור על גבר שהיא התעמתה איתו באמצע הרחוב.

בתיעוד של התקרית אפשר לראות כיצד האישה הולכת מצד לצד עם הכלב בזרועותיה ומדברת אל הצלם בתוקפנות. בשלב מסוים, היא מכנה אותו שחור ויורקת על הכביש. ברקע אפשר לשמוע כיצד הצלם משתדל שלא לאבד את עשתונותיו, אבל אז העימות מקבל תפנית מצמררת כאשר האישה זורקת על הצלם את הגור המסכן.

