ב-11 בינואר, 2007, מטפס ההרים האוסטרלי אנדרו מקולי ניסה לחצות לבדו את ים טסמן. בן ה-38 עלה על סירת הקיאק שלו ויצא מהאי טסמניה בדרכו אל מילפורד סאונד, בדרום-מערב האי הדרומי של ניו זילנד. אולם, כמה שבועות לאחר מכן, מסעו השאפתני נגמר בטרגדיה איומה.

מקולי היה מטפס הרים מיומן שכבש לאורך השנים פסגות שונות באוסטרליה, ניו זילנד, פקיסטן ופטגוניה (חלקה הדרומי ביותר של יבשת אמריקה הדרומית). אלו שהכירו אותו תיארו אותו בתור מטפס אמיץ שאהב תמיד למצוא דרכים חדשות אל ראשי הרים ברחבי העולם. עם הזמן, הוא גם החל לעסוק בחתירה.

בשנת 2003, הוא חצה את מיצר בּאס (שמפריד בין יבשת אוסטרליה והאי טסמניה) ושנה לאחר מכן, מקולי חצה גם את מפרץ קרפנטריה בצפון אוסטרליה. בשנת 2006, הוא הוביל משלחת אל הטריטוריה האנטארקטית האוסטרלית – וחתר כ-800 ק"מ בחוג הארקטי הדרומי. זמן קצר לאחר מכן, הוא ביצע את הניסיון הראשון שלו לחצות את ים טסמן ונכשל משום שהתקשה לשמור על חום גוף בקיאק שלו. בינואר של 2007, הוא יצא לדרך בפעם השנייה – ונעלם.

ב-9 בפברואר, מקולי הספיק לשלוח הודעת מצוקה ולהזעיק חילוץ למיקומו, לפני היעלמותו בלב ים. "יש לי פה מצב חירום", אמר החותר האוסטרלי. "אני נמצא בקיאק כ-30 ק"מ ממילפורד סאונד. אני צריך... אני צריך חילוץ. הקיאק שלי טובע". בהמשך, בן ה-38 אמר שהוא "נפל לים" והוא לא מצליח להישאר מעל המים.

ב-10 בפברואר, מחלצים מצאו את סירת הקיאק של מקולי במרחק של כ-30 מיל ימי (כ-55 ק"מ) מיעדו הסופי של המסע בניו זילנד. בכלי השיט נמצאה המצלמה של החותר ובה תמונות מהמסע הגורלי שלו. כוחות הצלה המשיכו לסרוק את האזור במשך יומיים בתקווה למצוא את החותר, אך ללא הועיל. ב-12 בפברואר, 32 ימים אחרי שמקולי יצא לדרכו מהאי טסמניה, מבצע החיפוש הופסק והוא הוגדר אבוד בלב ים.

Heartbreaking footage from 2007 shows Andrew McAuley leaving his family as he attempts to kayak 991 miles across the Tasman Sea from Australia to New Zealand.



Tragically, he never completed his journey or made it home. His kayak was discovered on February 10th, approximately 30… pic.twitter.com/VZq8EdZTi1