אסון תעופה באיטליה: מטוס נוסעים קל התרסק אל תוך בניין מגורים באחד הפרוורים של העיר מילאנו, צפון המדינה, וגרם למותם של כל הנוסעים שהיו על כלי התעופה. בשעה האחרונה עלה לרשתות החברתיות תיעוד של התקרית הקטלנית, שגרמה לשריפה גדולה בבניין הסמוך לתחנת הרכבת התחתית בסן דונטו.

זהותם של הטייס והנוסעים שנספו בהתרסקות טרם התבררו, אך בסוכנות הידיעות AP פורסם כי ייתכן שהם היו תושבי צרפת. מספר ההרוגים המדויק עדיין לא התברר בוודאות, כאשר חלק מאתרי החדשות מדווחים על 6 קורבנות בעוד שאחרים מדווחים על 8 (כולל ילד אחד).

Small plane crashes into building in Italy; 8 reported dead - The LaPresse news agency initially quoted firefighters at the scene saying the pilot and all five passengers aboard were killed. But... - https://t.co/VeJ8bNa7pq pic.twitter.com/Lr2lxdDRqZ