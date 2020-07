בית המשפט באילינוי גזר בסוף השבוע עשרות שנות מאסר לאם שהודתה ברצח המזוויע של בנה בן ה-5. למעלה משנה אחרי שהודתה במעשים המיוחסים לה, ג'ואן קאנינגהאם בת ה-37 נשלחה לבית הסוהר על מעורבותה ברצח של א. ג'. פרנד.

פרשת הרצח של א. ג'. פרנד זעזעה את תושבי ארה"ב והעולם כולו, לאחר שהתברר כי הוריו ביצעו את המעשה הנורא. באפריל 2019, אנדרו פרנד, אביו של הילד, דיווח על היעלמותו לרשויות החוק, אבל חוקרים לא הצליחו למצוא לכך ראיות. כמה ימים מאוחר יותר, יחידת כלבנים מצאו שרידי DNA של הילד ברכבם של הוריו.

השניים עוכבו ונשלחו לחקירה, במהלכה נמצאו בטלפונים שלהם ראיות כי הם התעללו פיזית בבן ה-5. כמו כן, התברר ששעות ספורות לפני שדיווחה על היעלמותו, ג'ואן חיפשה באינטרנט כיצד לערוך החייאה לילד. בלשים חקרו את האב לגבי המידע החדש ולבסוף, הוא חשף כי א. ג'. ככל הנראה מת אחרי שאמו הכתה אותו למוות. אז, הוא הוביל את החוקרים אל המקום שבו קבר את גופתו.

BREAKING: JoAnn Cunningham, mother of AJ Freund, has been sentenced to 35 years in the Illinois Department of Corrections for the brutal murder of her 5-year-old son.



