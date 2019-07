קימברלי וויגנד, אמה של הפעוטה קלואי אשר נפלה למותה מקרוז בתחילת החודש, נחשפת לראשונה יחד עם בעלה ומספרת מה בדיוק קרה ברגעי האימה הקשים. כזכור, הטרגדיה התחוללה על קרוז של חברת הספנות "רויאל קריביאן" ב-8 ביולי, בעוד הספינה עגנה בנמל בסאן חואן שבפורטו ריקו. הסב של קלואי, סם, שיחק איתה באזור המיועד לילדים בקומה ה-11 של הספינה, כאשר בשלב כלשהו הוא הרים אותה על מעקה של קיר העשוי כולו חלונות - מבלי לדעת שאחד מהחלונות נשאר פתוח. קלואי, מתוך הרגל שפיתחה במשחקי הוקי של אחיה, אהבה לדפוק על זכוכיות וזה בדיוק מה שסם התכוון לאפשר לה לעשות כשהרים אותה לקיר - רק שברגע שהפעוטה הזיזה את ידיה קדימה במחשבה שיש זכוכית, היא נפלה מעבר לחלון ונחתה על בטון. שעות לאחר התקרית נפוצו שמעות לגבי מותה של קלואי. תחילה נטען כי האב נהג בחוסר אחריות כשידע שהחלון פתוח ונופף בנכדתו מעבר לאדן החלון - אך מאוחר יותר התברר כי גרסאות המשפחה סותרות את הטענה הזו ומאז כולם מחכים לקבל מחברת הספנות את צילומי האבטחה שיוכיחו באופן סופי מה הוביל לטרגדיה. תוך כדי כך, משפחתה של קלואי, אשר עוכבה בסאן חואן לחקירה, הגיעה חזרה לארה"ב על מנת להביא את הפעוטה לקבורה. למרות הפרשה המטלטלת, החליטו כעת האם והאב להתראיין לראשונה עבור חדשות NBC ולחשוף את הצד שלהם בסיפור הנורא. "כשאמרו לי שקלואי מתה, לא ידעתי שהיא נפלה מחלון", סיפרה בדמעות האם קימברלי. "ראיתי רק את סם עומד ליד קיר החלונות באזור הילדים והוא פשוט צעק ודפק על הקיר. מישהו מרויאל קריביאן המשיך לנסות לעצור בעדי ופשוט המשכתי לומר 'איפה התינוקת שלי? קחו אותי לתינוקת שלי', אפילו לא הבחנתי בחלון". קימברלי מיהרה לעבר מקור המהומה והביטה מעבר לחלון כדי להבין מה בדיוק קורה. "הלכתי לשם והסתכלתי מעבר לחלון וזה לא היה מים שם למטה, זה היה בטון" - רק אז האם הבינה את גודל האסון ופרצה בצרחות אימה בעצמה. View this post on Instagram A post shared by Loria Perez (@bullets_4_life_indiana_) on Jul 9, 2019 at 2:48pm PDT כאשר קימברלי נשאלה אם הסב הסביר מה גרם למותה של קלואי, היא אמרה "הוא היה היסטרי בטירוף, הוא אמר שוב ושוב שהוא היה בטוח שיש שם זכוכית, הוא בכה שוב ושוב. בשום נקודה, מעולם, מעולם הוא לא שם את הילדים שלנו בסכנה", היא הדגישה. אלן, בעלה, הוסיף כי "בקושי אפשר להביט בסם מבלי שהוא יפרוץ בבכי. היא (קלואי) הייתה החברה הכי טובה שלו". קימברלי ואלן אמרו כי הם מאשימים את חברת הספנות במותה של ילדתם וכי הם מצפים שברויאל קריביאן ייקחו אחריות מלאה על כך ויעשו הכל כדי למנוע את המקרה הבא. למעשה, קימברלי אמרה בכעס שאמא שלה שאלה אנשים על הספינה מדוע יש בכלל חלון פתוח בקומה ה-11, "התשובה שלהם הייתה 'אנחנו צריכים אוורור'. לזה הייתי עונה להם - קחו מאוורר, תחשבו על משהו מכני אחר שיגרום לאורחים שלכם להרגיש בנוח במקום לגרום לסכנה בטיחותית גדולה שעלתה בחיי הבת שלנו". View this post on Instagram A post shared by TODAY (@todayshow) on Jul 19, 2019 at 4:48am PDT View this post on Instagram A post shared by Cruises Galore (@cruisesgalore) on Jul 21, 2019 at 4:33am PDT למרות האסון, קימברלי ביקשה להודות לאישה אחת שניחמה אותה על הספינה ברגע שהכל קרה. "האמא הזו פשוט באה והחזיקה אותי ואימצה אותי לחיקה ואני לעולם לא אשכח את זה. היא רק אמרה 'אלוהים, תשגיח על המשפחה הזו'. אני רק רוצה להודות לה, אני לא יודעת איפה היא או מי היא". המשפחה עדיין נאבקת על פרסום סרטוני האבטחה של הספינה, אשר יוכלו לחשוף מי נושא באחריות לסכנה שגרמה למות בתם. "בכנות, לאבד את התינוקת שלנו בצורה הזו, זה בלתי נתפס", אמרה האם האבלה. {title}





