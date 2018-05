15 הדברים הכי קריפיים שילדים אמרו למבוגרים

הורים ברחבי העולם יודעים שאין שום דבר שיכול להשתוות לאהבה שלהם לילד. למרות זאת, מי כמו אבא ואמא יודעים שהקטנטנים האלו יכולים לפעמים להיות קריפיים כל כך, שהם היו מבהילים את כל המפלצות והשדים של מדורי הגיהינום. 1. הבן של אליסון לפני כמה חודשים, הסופרת האמריקאית מיקי קנדל הפנתה שאלה בחשבון הטוויטר שלה להורים ואנשים שמטפלים בילדים. "אנשים שבאים באינטראקציה עם ילדים, מהם הדברים הכי מוזרים ומבהילים שאי פעם שמעתם אותם אומרים?", שאלה קנדל וקיבלה אינספור תגובות מן המשתמשים של הרשת החברתית – מאיומים אלימים ועד עדויות מבהילות על רוחות רפאים. הנה כמה מהתשובות המופרעות ביותר: When my son was 3, he started singing a Polish nursery rhyme that my husband’s grandmother used to sing to all the babies in the family...she passed away before my son was born. We don’t speak, or sing, Polish. — Alison Skap (@AlisonsBookMrks) January 28, 2018 "יום אחד, כשבני היה בן 3, הוא התחיל לזמר שיר ילדים בפולנית שסבתא של בעלי הייתה שרה לתינוקות של המשפחה... היא נפטרה לפני שהוא נולד. אנחנו לא יודעים לדבר או לשיר בפולנית". 2. "ריח של אלוהים" My daughter, from a severe brain injury when she was 11 weeks old, was in a coma for three days. For years afterward, when it rained, she would comment, “Smells like God.”



So if you ever wondered what God smells like, you’re welcome. — ���������� �������������� ���������������� (@freefringes) January 28, 2018 "הבת שלי הייתה בתרדמת של 3 ימים, כתוצאה מפגיעת מוח משמעותית בגיל 11 שבועות. בתקופה שלאחר מכן ובמשך שנים, בכל פעם שירד גשם, היא הייתה אומרת: 'ריח של אלוהים'. אז אם אי פעם תהיתם מה הריח של אלוהים, הרי לכם". 3. הבית הכחול בקצה הרחוב And this 5yo old little psycho gave her turn by turn directions for close to 45 minutes. We ended up 4-5 towns away at a dead end street with an abandoned blue house. — phenetiks (@phenetiks) January 28, 2018 "פעם, אחי הקטן נהג לספר למשפחה על הסבא וסבתא האחרים שלו ועל הבית הכחול שלהם. אחרי כל הפעמים שאמרנו לו שהוא ממציא סיפורים, הוא פתאום אמר לאמא שלי שהוא יכול להביא אותנו לשם – אז נכנסנו למכונית ונסענו. הפסיכופט בן ה-5 הזה אמר לנו בדיוק לאן לנסוע, פנייה אחרי פנייה, במשך 45 דקות. בסופו של דבר, הגענו לעיר עם רחוב ללא מוצא, עם בית כחול נטוש בקצה שלו". 4. הגבר עם המעיל האדום Walking with my 2-yo in a cemetery by our house. She says “mommy, who is that man in the red jacket by the stone house?” She pointed to a mausoleum. There was no one else in the cemetery. “He’s waving at me!” She waved back. “He’s coming over to talk!” — Kate, But the Tired Version (@Ardeospina) January 28, 2018 "הלכתי עם בתי בת השנתיים ליד בית הקברות שצמוד לבית שלנו. לפתע היא מצביעה על אחד המוזוליאומים ואומרת לי: 'אמא, מי זה האיש עם המעיל האדום ליד הבית מאבן?'. לא היה שם אף אחד בבית הקברות. 'הוא מנופף אליי', היא אמרה בזמן שהיא מנופפת. 'הוא מגיע לדבר איתנו!'". 5. האמא הטובה בעולם My daughter was about 5 when she says you’re the best mommy I ever had. I said I’m the only mommy you’ve ever had. She looks at me and says no your the 3rd one but I like you the best�� — NosugarNocream (@daahlingnikki) January 28, 2018 "הבת שלי הייתה בערך בת 5 כשהיא אמרה לי שאני האמא הכי טובה שאי פעם הייתה לה. אמרתי לה שאני האמא היחידה שאי פעם הייתה לה. היא הסתכלה עליי ואמרה לי 'לא, את השלישית, אבל אותך אני הכי אוהבת'". 6. טיול ביער I was hiking alone in the woods with my son who was 7. It was eerie quiet. Out of nowhere he says “The woods demand a sacrifice.” — YOUNG MT (@MXTracy66) January 28, 2018 "הלכתי עם הבן שלי לבד ביער כשהוא היה בן 7. הייתה דממת מוות. לפתע, בלי שום קשר לכלום, הוא אמר לי: 'היער דורש קורבן'". 7. "אח שלך הציל את חיי" 1991. Worked at pediatricians office. Screening a 5y/o for therapy. He lived in the country, no friends, homeschooled, parents had no TV. Mid screen- he looks at me, says “Your brother saved my life in Desert Storm.” I went cold & pale... my brother was in Iraq — Christiana (@cricket_71) January 28, 2018 "1991. עבדתי בקליניקה של רופא ילדים. ערכתי ריאיון פסיכולוגי לילד בן 5. הוא גר בכפר, לא היו לו חברים, הוא למד בבית ולהורים שלו לא הייתה טלוויזיה. באמצע השיחה שלנו הוא הסתכל עליי ואמר: 'אח שלך הציל את החיים שלי במבצע סופת מדבר'. נהייתי חיוורת... אח שלי היה בעיראק". 8. האורחים הבלתי נראים Once when my daughter was 4, she waiting for me at the end of the hallway. When I reached her, I said, "come on, kiddo. Let's go." And she said, "mom. I'm not waiting for you. I'm waiting for them." Then pointed at the empty hallway and smiled. — Judith @ Binge On Books (@BingeOnBooks) January 28, 2018 "פעם אחת, כשבתי הייתה בת 4, היא חיכתה לי בקצה של מסדרון. כשהגעתי אליה, אמרתי לה: 'בואי מתוקה. הולכים'. אז היא אמרה לי: 'אמא, אני לא מחכה לך. אני מחכה להם'. אז היא הצביעה אל המסדרון הריק וחייכה". 9. שעת סיפור When my daughter was 2 I found her under the table with one of my husband’s old children’s books, turning pages as if she were being read to. I asked her what she was doing. She said “reading with Grandma” my husband’s mother died two years before she was born. It was her book. — Michelle B. Young (@MichelleBYoung1) January 28, 2018 "כשבתי הייתה בת שנתיים, מצאתי אותה יום אחד מתחת לשולחן עם אחד מספרי הילדים הישנים של בעלי. היא העבירה דפים כאילו מישהו הקריא לה את הספר. שאלתי אותה מה היא עושה, אז היא ענתה לי: 'קוראת עם סבתא'. אמא של בעלי נפטרה שנתיים לפני שהיא נולדה. זה היה הספר שלה". 10. מלאך המוות "We're all gonna die."



"I know sweetie. That's just part of-"



"You're gonna die tomorrow." — B��K (@ms_chel_ayyye) January 28, 2018 "'כולנו עומדים למות' 'אני יודעת מתוקה. זה פשוט חלק מה...' 'את עומדת למות מחר'". 11. מגדת העתידות They would be born. She pointed to Nov. 28 on the calendar. Sure enough they were born Nov 28, 2012. — J.A. Baum (@random_pirate27) January 28, 2018 "כשאמרתי לבת שלי בת ה-3 שאני בהריון ושיש לי תינוק בבטן, היא אמרה לי: 'לא, יש לך שניים'. כמה שבועות מאוחר יותר, גילו לנו שאני בהריון עם תאומים. בהתחלה חשבנו שזה בן ובת, אבל בתי אמרה לנו שאלו שתי בנות. בשלב הזה שאלנו אותה, בצחוק, מה יהיה תאריך הלידה. היא הלכה ללוח השנה והצביעה על ה-28 לנובמבר. הן נולדו ב-28 לנובמבר 2012". 12. "מתתי שם" ...and said, “I died in there.”

�� — Beth Tigay (@bethatmama) January 29, 2018 "כשבתי הייתה בת שנתיים, יצאתי איתה לטיול מעל נחל. עצרנו להסתכל עליו. היא בהתה בו, אז היא הצביעה עליו בשקט ואמרה: 'מתתי שם בפנים'". 13. נשיכות קטנות A kid I babysat once asked me to play in the basement and when we were down there playing he said “When they put you in a box and nobody can hear you. Nobody can hear you down here either.” Then he bit me. — The Sassiest Semite (@LittleMissLizz) January 28, 2018 "ילד שעשיתי לו בייביסיטר ביקש ממני פעם אחת לשחק איתו במרתף. כשהיינו שם, הוא אמר לי: 'כשהם שמים אותך בקופסא, אף אחד לא יכול לשמוע אותך. אף אחד לא לא יכול לשמוע אותך גם פה'. אז הוא נשך אותי". 14. התנומה שבוטלה Putting my half brother down for a nap he goes. “I can’t sleep with that mean little boy staring at me” *points to the dark closet*

We didn’t take a nap and went to the beach instead�� — ��Mama Kavery�� (@MamaKavery) January 28, 2018 "פעם אחת כשניסיתי להרדים את אחי הקטן, הוא אמר לי: 'אני לא יכול לישון בזמן שהילד הרשע הזה בוהה בי'. הוא הצביע על הארון החשוך. לא הלכנו לישון. במקום זה, הלכנו לים". 15. התינשאי לי? 5 year old: “can I marry you?”

Me: “no sorry sweetie I have a boyfriend”

5year old: (thinks for a second) “what if he died?” — pink panther (@naticas1120) January 29, 2018 "בן 5: 'אני יכול להתחתן איתך?' אני: 'לא, מצטערת מתוקי. יש לי חבר' בן 5: '(חושב לרגע) מה אם הוא ימות?'" {title}





