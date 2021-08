זעזוע גדול היום באנגליה עם היוודע היקפו של פשע בלתי נתפס: אביו החורג של ילד בן 5, שגופתו נמצאה בסוף השבוע האחרון בנהר, הואשם ברציחתו. אמו של בן ה-5 ונער בן 13 מואשמים כי סייעו לרוצח לשבש את החקירה.

הנרצח הוא לוגן מוואנגי, שגופתו נמצאה בנהר אוגמור במדינת וויילס ביום שבת האחרון, לאחר שהמשטרה הוזעקה בעקבות דיווח על ילד שנעלם. בשלב זה לא ידוע מהו המניע למעשה המזוויע או כיצד הרצח בוצע.

הנאשם ברצח, ג'ון קול בן ה-39, הובא לבית המשפט לאחר מציאת הגופה של לוגן הקטן. אמו של לוגן, אנג'ראד וויליאמסון, בת 30, ונער בן 13, שזהותו לא נחשפה מפאת גילו, הואשמו במשותף גם בשיבוש הליכים יחד עם קול.

וויליאמסון וקול - המכונה גם ג'יי קול - היו זוג במשך כשלוש שנים והתארסו במאי, סיפרו שכנים של השניים. קצין החקירות הבכיר האחראי על תיק הרצח אמר: "זהו מקרה מחריד מאוד לכל המעורבים ואני מביע את תנחומיי העמוקים למשפחתו ולחבריו של לוגן".

Step-father charged with murdering Logan Mwangi, five, who was found dead in river https://t.co/qeYclsIMwW pic.twitter.com/P5a46SKI9N — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 5, 2021

"זוהי חקירה נרחבת ורגישה של צוות גדול, ואני מודה לקהילה המקומית על תמיכתה והבנתה בזמן שהמשכנו לאסוף ראיות במספר זירות", הוסיף הקצין. "הליכים משפטיים מתנהלים כעת ואני רוצה להזכיר לכולם להימנע מהשערות שעלולות לפגוע בחקירה זו. אנו ממשיכים להפציר בכל מי שיש לו מידע כלשהו בנוגע לאירוע לפנות לצוות החקירות".

חברים מהמשפחה סיפרו שהם קיבלו שיחת טלפון ביום שבת בבוקר מהאם וויליאמסון על כך שלוגן נלקח לבית החולים הסמוך למקום מציאתו בנהר. הם הוסיפו שהיא התמוטטה כאשר הרופאים אמרו לה שלא ניתן להציל את לוגן.

חברים של לוגן ספדו ברשת לילד "החביב, המצחיק, המנומס, החתיך והחכם". רבים אחרים ביקשו לחלוק כבוד אחרון לילד והציבו דובונים על עמודי תאורה ובגשר סמוך למקום בו נמצאה גופתו.

אזרחים רבים שהגיעו לאזור אמרו שהם לא מכירים את לוגן או את משפחתו אבל באו לאחר ששמעו את החדשות על מותו. אם לשניים אמרה בבכי: "לא הכרתי את הילד הקטן ומשפחתו אבל הרגשתי שאני חייבת לבוא. זה כל כך עצוב, אני לא יכולה להתחיל להבין מה עובר על המשפחה".