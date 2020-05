בת 7 מאלברטה, קנדה, נדקרה למוות בזמן שאמה השכיבה אותה לישון. מליסה דרוסיירס הייתה בחדר השינה של בנותיה כאשר מכר ותיק פרץ לחדר ודקר את בלה רוז, בתה הבכורה, עם מספריים.

האם התייחסה לרגעי האימה בשיחה עם כתבים מקומיים וסיפרה כיצד לא נותרה לה ברירה אלא לתפוס את בתה הקטנה, לילי בת ה-4, ולהימלט מהחדר באימה. מאוחר יותר, כוחות המשטרה הוזעקו למקום. החשוד נעצר זמן קצר לאחר מכן. צוות טיפול נמרץ שהגיע למקום ביצע פעולות החייאה בבלה רוז, אך ללא הצלחה. מותה נקבע במקום.

The mother of a child killed in Mill Woods last night has identified her as 7 year-old Bella – affectionately known as Bella Rose. Melissa Desrosiers says her daughter was an aspiring artist. Becoming a mental health advocate after losing her father to suicide last year. #Yeg pic.twitter.com/j2Ns3SZNvi