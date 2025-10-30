מפיק הוליוודי בשם דיוויד בריאן פירס נידון ל-146 שנות מאסר לאחר שהורשע בשני סעיפי רצח ובשורת עבירות מין נוספות. לפי משרד התובע המחוזי בלוס אנג'לס, פירס נמצא אשם בשני סעיפי רצח מדרגה ראשונה בגין מותן של הדוגמנית קריסטי ג'יילס (24) והאדריכלית הילדה קבראלס-ארזולה (26) בשנת 2021. בנוסף, בן ה-42 הורשע באונס ובעבירות תקיפה מינית נגד שבע נשים נוספות בין השנים 2007 ל-2021.

התובע סת' קרמק טען בבית המשפט כי פירס נהג לסמם נשים בכדי לאנוס אותן. "הנאשם הוא אנס – וכעת גם רוצח", אמר קרמק. לפי ההערכות, ג'יילס וקבראלס-ארזולה מתו כתוצאה ממנת יתר לאחר שהמפיק סיפק להן לפחות שלושה סוגים של סמים.

לפי גרסת התביעה, פירס פגש את ג'יילס וקבראלס-ארזולה במסיבה בלוס אנג'לס בלילה של ה-13 בנובמבר 2021. כעבור כשעתיים השתיים הצטרפו אליו ולחבריו לדירה בבוורלי הילס, שם הוא סיפק להן סמים מסוג קוקאין, פנטניל, קטמין ו-GHB (סם אונס המוכר בארץ בכינוי "ג'ינה"). זמן קצר לאחר מכן ניסתה קבראלס-ארזולה להזמין הסעה למקום, אך מעולם לא הספיקה לעלות לרכב. מאוחר יותר פירס ושותפו לדירה, השחקן ברנדט אוזבורן, השליכו את שתי הנשים מחוץ לשני בתי חולים שונים בלוס אנג'לס, כשהן מחוסרות הכרה.

ג'יילס נמצאה מתה מחוץ לבית חולים בקולבר סיטי, מערבית ללוס אנג'לס. אמה, לסלי ג'יילס, סיפרה לרשת CBS כיצד קיבלה את ההודעה הקשה: "אמרו לי, 'אנחנו מצטערים להודיע לך, אבל היא נזרקה מחוץ לבית החולים, כמו שקית זבל. היא לא שרדה'. פשוט נפלתי לרצפה", שחזרה בבכי.

קבראלס-ארזולה נמצאה ללא הכרה מחוץ למרכז הרפואי "קייזר פרמננטה". מותה נקבע כמה ימים לאחר מכן, כתוצאה מאי-ספיקת איברים – בגופה נמצאו שרידי קוקאין, אקסטזי וסמים נוספים.

בעקבות החקירה, אוזבורן הואשם בשני סעיפי סיוע לאחר מעשה. משפטו נפסל לאחר שחבר המושבעים לא הצליח להגיע להכרעה. כעת הוא ממתין להחלטה אם יועמד לדין מחדש.