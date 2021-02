בית המשפט בפורטו ריקו חתם את פרשת מותה הטרגי של קלואי וויגנד וקבע כי סבה לא יישלח לכלא על מעשיו. סלבטורה "סאם" אנלו נידון ל-3 שנות מאסר על תנאי בעקבות הודאתו בגרימת מותה ברשלנות של נכדתו בת ה-18 חודשים.

הפרשה הטרגית עלתה לכותרות ביולי של 2019 לאחר שדווח כי הפעוטה בת השנה וחצי נפלה אל מותה מהקומה ה-11 של ספינת התענוגות "רויאל קריביאן". מאוחר יותר, התברר שהתקרית האיומה התחוללה בזמן שוויגנד הייתה תחת השגחתו של אנלו. פחות משנה אחרי התפוצצות הפרשה, הסב הודה באשמה במסגרת עסקת טיעון.

Salvatore Anello Sentenced To Probation In Death Of Granddaughter Chloe Wiegand, Who Fell From Cruise Ship Window https://t.co/GEX5AA1cFQ pic.twitter.com/0EENXJFbqN