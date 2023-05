אם ל-3 שכתבה ספר ילדים על התמודדות עם אובדן של אב מואשמת שרצחה בעלה. קורי ריצ'ינס, תושבת מדינת יוטה בת 33, נעצרה ביום שני בחשד שהרעילה למוות את בעלה, אריק. האם הובאה למעצר יותר משנה אחרי מות בעלה.

שוטרים הוזעקו לבית משפחת ריצ'ינס ב-4 במרץ 2022, בעקבות דיווח של קורי כי בעלה לא מגיב והוא "קר למגע". לדבריה, זמן קצר לפני שמצאה את אריק מחוסר הכרה, היא הכינה לו משקה וודקה והגישה לו אותו בחדר השינה. קורי אז ניגשה לטפל באחד מילדיה וכשחזרה לבעלה, מצאה אותו שרוע על המיטה – כך לפי עדותה. כעת הותר לפרסום שקורי חשודה בכך שגרמה למות בעלה ממנת יתר של משכך הכאבים פנטניל.

בדוח הנתיחה לאחר המוות צוין שמצאו בגופו של אריק פי 5 מהמינון הקטלני של פנטניל. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי בשבועות לפני מותו של האב ל-3, קורי ביקשה ממכריה תרופות מרשם נגד כאבים.

